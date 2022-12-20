Возможно укрепление рубля до 65-64 руб./$1 к концу года - "Открытие Инвестиции"

Возможно укрепление рубля до 65-64 руб./$1 к концу текущего года, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Эксперт прогнозирует, что в 2022г превышение экспорта над импортом товаров и услуг составит примерно $270 млрд, а в 2023г профицит может сократиться вдвое. По мнению Шульгина, это всё равно будет защищать рубль от обвального падения, но будет способствовать его плавному ослаблению, в первую очередь в I полугодии 2023г за счёт сезонных факторов.

"Способствовать ослаблению рубля в текущем месяце может и реальный спрос на валюту со стороны крупных представителей реального сектора, которые в преддверии начала действия новых санкций впрок покупают сырьё или оплачивают поставки какого-либо оборудования, - подчеркивает аналитик. - Также отметим избыточную рублёвую ликвидность, которая поступает от ряда источников, в том числе из бюджета. Это также формирует повышенный валютный спрос, который, вполне вероятно, наиболее активно проявляется именно на этой неделе".

Экспортёры, как считает эксперт, ведут грамотную тактическую игру, позволяя рублю ослабляться, чтобы покупать его на более выгодных уровнях. Объёмы торгов на укреплении рубля это подтверждают.

"У экспортёров ещё есть время для формирования своей рублёвой ликвидности под платежи в бюджет. НДПИ, НДС, акцизы - пиковый день декабрьского налогового периода - должны быть уплачены до 26 декабря включительно. То есть у экспортёров есть ещё почти неделя. Наш базовый сценарий на конец 2022г подразумевал укрепление доллара к рублю до 64-66 руб./$1. По сути, эти ожидания сейчас уже реализованы. Ожидаем, что экспортёры всё-таки окажут поддержку национальной валюте и сгладят волатильность. Поэтому, в принципе, есть шансы увидеть до конца года уровни ниже 65-64 руб./$1", - прогнозирует Шульгин.

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