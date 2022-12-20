Потенциал роста акций Сбербанка составляет около 30% - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциал роста акций Сбербанка составляет около 30% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале "КИТ Финанс Брокер".

Аналитики инвесткомпании установили целевой ориентир по обыкновенным акциям Сбербанка на уровне 175 руб., по "префам" - 172 руб. за штуку.

"После ввода санкций в отношении России банковская система испытала серьёзное потрясение, - отмечают эксперты. - Тем не менее, многие банки продемонстрировали свою устойчивость. Главный банк страны подтверждает это своими результатами. Чистая прибыль за 11 мес. 2022г по РСБУ составила 174,8 млрд руб. С начала 2022г кредитный портфель Сбера увеличился на 11% для физлиц, что объясняется ростом ипотечных кредитов со стороны населения, и на 13% для юридических лиц. Так как Сберу удалось выйти в прибыль за первые 10 месяцев, банк полностью сохранил свой капитал".

По данным последней опубликованной финансовой отчётности, капитал Сбербанка составлял 5639 млрд руб. "Получается, банк оценивается в 0,55х по P/BV - это нормальная оценка во время кризиса, но не для Сбера, который доказал, что стабилизировал свой бизнес, - указывают стратеги инвесткомпании. - Мы считаем, справедливая оценка с учётом геополитических рисков должна быть около 0,7х от капитала. Таким образом, целевой ориентир находится ближе к 175 руб. за обыкновенную акцию".

Так как Сбер продолжает восстанавливать прибыль, есть высокая вероятность выплаты дивидендов за 2022г, полагают в "КИТ Финанс Брокер". По итогам года чистая прибыль Сбербанка может составить около 280- 300 млрд руб. или более при дополнительном роспуске резервов. По консервативным оценкам аналитиков, годовой дивиденд может составить 6,41 руб. на оба типа акций.

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