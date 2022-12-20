"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции НОВАТЭКа

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью 1200 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста до 20% на горизонте 6 месяцев без учета доходности за счет выплаты дивидендов, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Акции эмитента фундаментально остаются одной из лучших историй на российском фондовом рынке в отсутствие прямых санкций и повышенного спроса на СПГ. Компания является бенефициаром ралли на газовом рынке", - отмечают эксперты. - Сверхвысокие цены на СПГ положительно сказываются на прибыльности "НОВАТЭКа" даже в условиях крепкого рубля. В подтверждение сильных финансовых результатов за 1П22 совет директоров эмитента рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 45 рублей на акцию. Мы считаем, что при текущих вводных "НОВАТЭК" может заплатить за 2П22 еще около 50-60 рублей на акцию (дивидендная доходность составит 5,5%)".

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