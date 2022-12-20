РусАл, Мечел и НЛМК - главные бенефициары ослабления рубля - "Мои Инвестиции"

Главные бенефициары ослабления рубля - компании с низкой маржинальностью: "РусАл", "Мечел" и "НЛМК", сообщается в комментарии аналитиком телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Даже при небольшом ослаблении рубля процентный рост прибыли компаний с низкой маржинальностью будет значительным, - пишут эксперты. - Для высокомаржинальных компаний прирост прибыли менее заметен (золотодобыча, "Норникель").В большем выигрыше находятся экспортеры с меньшей долей издержек, привязанных к валюте ("АЛРОСА")".

На взгляд аналитиков, "РусАл" - основной бенефициар ослабления рубля в секторе. Акции стоят дорого при текущем курсе и ценах (EV/EBITDA 23 = 6x, на 50% выше исторического уровня), однако компания наиболее чувствительна к ослаблению рубля: EBITDA растёт на 40% при падении рубля на 10%. Кроме того, по мере восстановления спроса в Китае в 2023г возможен рост цены на алюминий как минимум до уровня издержек предельных производителей (~$3000/т, на 25% выше текущей цены).

"Мечел" при ослаблении рубля может быстрее снизить долговую нагрузку, - считают эксперты. - При снижении рубля не только растет EBITDA на 23%, но и на 5% снижается долг, выраженный в иностранной валюте (т.к. 52% долга компании в рублях)".

"НЛМК" - бенефициар ослабления рубля среди сталелитейных компаний из-за наибольшей доли экспорта: 57% продаж за 10 месяцев 2022г против менее 25% у "Северстали" и "ММК", отмечается также в комментарии.

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