.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / РусАл, Мечел и НЛМК - главные бенефициары ослабления рубля - "Мои Инвестиции"
.
20 декабря 2022 года 12:07
РусАл, Мечел и НЛМК - главные бенефициары ослабления рубля - "Мои Инвестиции"
Главные бенефициары ослабления рубля - компании с низкой маржинальностью: "РусАл", "Мечел" и "НЛМК", сообщается в комментарии аналитиком телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Даже при небольшом ослаблении рубля процентный рост прибыли компаний с низкой маржинальностью будет значительным, - пишут эксперты. - Для высокомаржинальных компаний прирост прибыли менее заметен (золотодобыча, "Норникель").В большем выигрыше находятся экспортеры с меньшей долей издержек, привязанных к валюте ("АЛРОСА")". На взгляд аналитиков, "РусАл" - основной бенефициар ослабления рубля в секторе. Акции стоят дорого при текущем курсе и ценах (EV/EBITDA 23 = 6x, на 50% выше исторического уровня), однако компания наиболее чувствительна к ослаблению рубля: EBITDA растёт на 40% при падении рубля на 10%. Кроме того, по мере восстановления спроса в Китае в 2023г возможен рост цены на алюминий как минимум до уровня издержек предельных производителей (~$3000/т, на 25% выше текущей цены). "Мечел" при ослаблении рубля может быстрее снизить долговую нагрузку, - считают эксперты. - При снижении рубля не только растет EBITDA на 23%, но и на 5% снижается долг, выраженный в иностранной валюте (т.к. 52% долга компании в рублях)". "НЛМК" - бенефициар ослабления рубля среди сталелитейных компаний из-за наибольшей доли экспорта: 57% продаж за 10 месяцев 2022г против менее 25% у "Северстали" и "ММК", отмечается также в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
20 декабря 2022 года 19:45
Москва. 20 декабря. Снижение рынка акций РФ во вторник после отсечки на бирже дивидендов "ЛУКОЙЛа" (-11,6%) было сдержано ростом остальных ликвидных бумаг во главе с экспортерами за счет ослабления рубля; индекс МосБиржи после утреннего провала в район 2070 пунктов смог отскочить в район 2120 пунктов. читать дальше
.20 декабря 2022 года 19:41
Рубль во вторник сократил темпы падения, стабилизировался вблизи достигнутых минимумов к доллару и евро
Москва. 20 декабря. Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже по итогам вторника; рубль упал к бивалютной корзине, хотя и замедлил во второй половине дня темпы падения, стабилизировавшись в обеих парах вблизи минимальных отметок с первой половины мая. читать дальше
.20 декабря 2022 года 19:02
Котировки евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на упавшие в цене UST
Москва. 20 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). читать дальше
.20 декабря 2022 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Chinasoft International с целевой ценой HKD9,50 на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 41,8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Chinasoft выглядят в текущем году слабее широкого рынка, что обусловлено низкой... читать дальше
.20 декабря 2022 года 18:45
алитики Sber CIB выделяют в качестве фаворитов сектора недвижимости акции ГК "Самолет" и Группы "ЛСР", отмечается в комментарии инвестбанка. По их прогнозам, "Самолет" покажет самые высокие темпы роста продаж. У Группы "ЛСР" высокая рентабельность и диверсифицированный бизнес (производство... читать дальше
.20 декабря 2022 года 18:22
Котировки золота могут найти справедливые уровни в пределах $1870-1920 за тройскую унцию в следующем году, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. На взгляд аналитика, в среднесрочной перспективе складывается благоприятный фон для роста цен на золото. Определяющим фактором для котировок... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:57
Возможен подъем ключевой ставки Банка России в первом полугодии 2023 года до 8% годовых, говорится в комментарии аналитика ITinvest Ольги Николаевой. "Решение Банка России в прошедшую пятницу в очередной раз не стало сюрпризом для рынка и совпало с нашими ожиданиям. В то же время сигнал регулятора... читать дальше
.20 декабря 2022 года 17:10
Существенные изменения ключевой ставки Банка России в первом полугодии следующего года маловероятны, считают аналитики "КИИ Финанс Брокер". "Мы не ждем существенных изменений с текущего уровня в 7,5% годовых. С одной стороны, нужно стимулировать кредитование и экономический рост, а с другой... читать дальше
.20 декабря 2022 года 16:42
Большинство акций электроэнергетического сектора на рынке РФ имеют потенциал роста цены до справедливого уровня в пределах 28-104% на горизонте года, среди фаворитов - бумаги "Интер РАО" и "ЭЛ5-Энерго" (ранее - "Энел Россия"), считают аналитики Sber CIB. "Спрос в отрасли стабилен и в 2023 году,... читать дальше
.20 декабря 2022 года 16:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,59%, стоп-приказ: $99, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность эмитента за IV квартал 2022... читать дальше
.20 декабря 2022 года 15:53
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 4499 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 3990 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "ЛУКОЙЛ" отличается стабильностью... читать дальше
.20 декабря 2022 года 15:50
Рубль днем несколько замедлил темпы падения, но продолжает заметно дешеветь к доллару и евро по факту принятия "потолка" цен на газ
Москва. 20 декабря. Доллар США и евро несколько сократили темпы роста после обновления очередных максимумов первой половины мая, но продолжают уверенно расти на Московской бирже во вторник днем. Рубль замедлил скорость падения к бивалютной корзине, отыграв в первой половине дня новости относительно "потолка" цен на газ, которые стали известны накануне вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи. читать дальше
.20 декабря 2022 года 15:24
Вероятен рост котировок акций Walt Disney Co. в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Цена акций Disney упала на 4,8%, поскольку блокбастер компании "Аватар: Путь воды" не оправдал ожиданий от кассовых сборов (в США принес $134 млн против прогноза в $150-175... читать дальше
.20 декабря 2022 года 14:59
Sber CIB обновил топ дивидендных российских акций, в список вошли "Мосэнерго", "Энел Россия", "ОГК-2", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Интер РАО", сообщается в материале инвестбанка. Аналитики по-прежнему выделяют компании с привлекательной дивидендной доходностью и с перспективами дальнейших... читать дальше
.20 декабря 2022 года 14:36
Возможно укрепление рубля до 65-64 руб./$1 к концу текущего года, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Эксперт прогнозирует, что в 2022г превышение экспорта над импортом товаров и услуг составит примерно $270 млрд, а в 2023г профицит может... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.