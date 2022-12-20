Рынок акций РФ после негативного старта торгов из-за отсечки дивидендов ЛУКОЙЛа отыграл часть потерь на бумагах экспортеров

Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта торгов из-за ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и отсечки дивидендов в бумагах "ЛУКОЙЛа" смог отыграть часть потерь благодаря росту бумаг экспортеров на фоне ослабления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2101,88 пункта (-1,3%, в начале торгов индекс падал в район 2070 пунктов), индекс РТС - 959,98 пункта (-3,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 68,99 рубля (+1,27 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Акции "ЛУКОЙЛа" подешевели до 4060 рублей (-11,9%). НК выплатит за 2021 год 537 рублей на акцию, за 9 месяцев 2022 года - 256 рублей на акцию.

Также просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными. ЕС накануне согласовал "потолок" цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час, который вступит в силу 15 февраля 2023 года.

В США преобладают опасения наступления рецессии, индекс S&P 500 закрепился ниже 3900 пунктов, что указывает на риски возвращения к октябрьскому минимуму 3491 пункт. Банк Японии на очередном заседании не изменил процентную ставку, но заявил о намерении пересмотреть политику контроля над кривой доходности и расширить диапазон колебания доходности. Это было воспринято рынком как сигнал в пользу ужесточения и привело к резкому росту иены. Котировки нефти Brent и WTI чувствуют себя увереннее фондовых площадок, но держатся ниже района недавних максимумов и краткосрочных сопротивлений $83 и $77,5 за баррель соответственно, оставаясь под давлением неуверенности в перспективах мировой экономики. Позитивное влияние на нефть, так же как и другие сырьевые активы, выраженные в долларах, оказывает приостановка роста американской валюты, несмотря на риски наступления глобальной рецессии.

Рубль продолжает ослабление, что можно объяснить новым пакетом антироссийских санкций ЕС, введением "потолка" цен на нефть и газ и отложенным эффектом негатива последних месяцев. На рынке акций РФ не исключены попытки развить рост в отдельных секторах, в частности, среди металлургов, что уже наблюдалось накануне (сектор поддержало решение "НЛМК" по дивидендам). Акции "Северстали", например, обновили максимум с начала июня, говорит Кожухова.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, ЕС согласовал "потолок" цен на газ, но реакция рынка на это решение оказалась сдержанной. Установленный уровень (около $2000 за тысячу кубометров) на 80% выше текущей цены ближнего контракта на TTF. Также стоит отметить, что доля поставок "Газпрома" на рынки ЕС упала в четыре раза после прекращения работы "Северного потока". Наличие принятых в ЕС лимитов будет сдерживать рост котировок акций "Газпрома", только если спотовые цены резко взлетят.

Рубль продолжает ослабление. Превышение спроса над предложением (во многом сезонное) сохранится еще некоторое время. Причин для значительного ослабления рубля нет. В начале будущей недели налоговый период будет способствовать продаже валюты. При необходимости государство может регулировать курс через интервенции, продажи резервов и требования к нормативам обязательной продажи. Вероятнее всего, до конца года пара USD/RUB вернется в диапазон 60-65 руб./$1, считает аналитик.

На рынке акций РФ аутсайдерами выступают акции "ЛУКОЙЛа" из-за закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. Ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2100-2160 пунктов, полагает Ващенко.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, ситуация на внешних рынках утром во вторник остается негативной. Банк Японии начал ужесточать денежную политику, в Китае массовая заболеваемость COVID-19 начинает влиять на деловую активность без карантинных ограничений. Повсеместный рост доходностей облигаций может привести рынки акций к очередной волне активных распродаж.

В любом случае "ралли Санты" в текущем году уже не получается. Российский рынок проседает из-за дивидендного разрыва в бумагах "ЛУКОЙЛа", рубль сильно перепродан и способен начать обратное движение в любой момент, полагает Кочетков.

В США индексы акций накануне просели на 0,5-1,5% во главе с Nasdaq, завершив в минусе четвертую сессию подряд из-за тревог по поводу глобальной рецессии. Инвесторов все больше заботят перспективы спада в мировой экономике, который представляется почти неизбежным, пишет MarketWatch. К этому ведет политика центробанков мира, направленная на увеличение процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Участники рынка перестают воспринимать плохие новости в качестве хороших, то есть как способные сдержать чересчур агрессивный настрой центробанков, и начинают вновь принимать их такими, какие они есть, и ждать сокращения прибылей компаний, отмечает MarketWatch.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) на новостях от центральных банков АТР.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Однако он неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее.

В результате доходность бондов, которая из-за ограничения ЦБ на протяжении месяцев находилась около верхней границы в 0,25%, быстро пошла вверх и поднялась выше отметки 0,4%. Кроме того, шаги банка вызвали повышение курса иены.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Таким образом, она осталась на этом уровне четвертый месяц подряд. Эксперты также не прогнозировали изменения.

Резервный банк Австралии (РБА) может вернуться к более значительным темпам подъема процентных ставок в 2023 году, если инфляцию так и не удастся взять под контроль, следует из протокола декабрьского заседания ЦБ. Руководство банка готово рассмотреть ряд вариантов на следующей встрече в феврале, включая повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов.

РБА 6 декабря увеличил стоимость заимствований на 25 б.п. в третий раз, а до этого он повышал ее на 50 б.п. по итогам четырех заседаний подряд.

На нефтяном рынке утром во вторник цены просели. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $79,43 за баррель (-0,5% и +1% в понедельник), январская цена WTI - $75,01 за баррель (-0,2% и +1,5% накануне).

Накануне поддержку нефтяному рынку оказали надежды трейдеров на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае. Власти КНР в ходе ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".

Положительную реакцию вызвали также сообщения о решении США начать пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR).

В свою очередь сдерживающим фактором для рынка по-прежнему остается обеспокоенность трейдеров по поводу состояния глобальной экономики, после того как центробанки мира на прошлой неделе объявили об очередном повышении процентных ставок и заявили, что намерены и дальше ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией.

Во "втором эшелоне" снизились акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-8,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-4,3%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2%).

Выросли бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+17,9% и +31,3% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,1% и +2,6% "префы"), En+ (MOEX: ENPG) (+3,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,84 млрд рублей (из них 4,68 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,32 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 499,8 млн рублей на акции "Газпрома").