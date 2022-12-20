Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $79-80/барр. во вторник - ПСБ

Котировки нефти вряд ли выйдут из диапазона $79-80 за баррель Brent во вторник, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent пока держатся ниже $80/барр. Риски по спросу сохраняются, несмотря на попытки Китая сгладить "острые углы". Рост заболеваемости растет, ждут вторую и третью волну в начале следующего года, локальные власти могут ужесточать условия, несмотря на общую политику партии фокусироваться на внутреннем потреблении. По США риски рецессии и сохранение высоких ставок уже в цене в достаточной степени, но отдельные комментарии членов ФРС или слабая статистика может быть триггером для просадки. Поводом для устойчивого закрепления цен выше $80/барр. могла бы быть тема с "потолком", но она отложена на начало 2023г", - пишет эксперт банка.

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