Цены ОФЗ останутся во вторник под давлением - Инвестбанк Синара

Цены ОФЗ, скорее всего, останутся во вторник под давлением, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Котировки ОФЗ в понедельник немного просели, в результате чего доходности выросли примерно на 10 б. п. вдоль всей кривой. Наибольший их рост наблюдался на участке 1-2 года, где они увеличились примерно на 25 б. п. до 7,27-7,85% годовых. Торговая активность распределилась равномерно вдоль всей кривой, а лидером по обороту стал выпуск 26207 (8,77%, 2027 г). Скорее всего, долговой рынок останется во вторник под давлением", - пишет аналитик банка.

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