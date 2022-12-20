Динамика цен ОФЗ в ближайшие дни будет зависеть от валютного рынка и тактики Минфина - ПСБ

Динамика цен рублевых гособлигаций в ближайшие дни будет зависеть от ситуации на валютном рынке и тактики Минфина РФ по размещению нового госдолга, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Сильное ослабление рубля в понедельник и негативные настроения на глобальных рынках оказали давление на котировки ОФЗ. В ближайшие дни динамика цен рублевых гособлигаций будет зависеть от ситуации на валютном рынке и тактики Минфина РФ по размещению нового госдолга. Стабилизация курса рубля и сокращение объема размещения ОФЗ с фиксированным купоном будет способствовать консолидации на рынке ОФЗ. Если Минфин РФ при слабеющем рубле продолжить размещать большой объем нового госдолга, то это может спровоцировать дальнейший рост доходности ОФЗ", - пишет эксперт в комментарии.

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