Индекс Мосбиржи, скорее всего, опустится в диапазон 2000-2100п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, опустится в диапазон 2000-2100 пунктов во вторник на технических факторах и слабом внешнем фоне, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ожидаем, что индекс Мосбиржи перейдет в диапазон 2000-2100 пунктов и инерционно попытается направиться к его середине: только дивидендная отсечка "ЛУКОЙЛа" приведёт к падению индекса примерно на 2,5%, - пишет эксперт. - Учитывая негативный внешний фон, полагаем, что спрос может сохраниться лишь в бумагах экспортёров".

На взгляд Локтюхова, во вторник утром конъюнктура мировых рынков выглядит выраженно негативной: фондовые рынки Азии снижаются, ведомые ухудшением видов на рынок США и сильно падающей Японией , ощутимые потери несут фьючерсы на американские и европейские индексы. Лишь цены на сырье пытаются подрастать, правда, незначительно, при поддержке стабильного доллара.

Эксперт банка полагает, что во вторник, учитывая дефицит экономических новостей (из интересной статистики дня - лишь второстепенные данные по рынку жилья в США и индекс потребительского доверия по еврозоне), волатильность на рынках может достигнуть локального пика.

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