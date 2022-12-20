Рубль может ослабнуть до 70 руб./$1 на торгах во вторник - Sber CIB

Курс пары доллар/рубль может подняться к уровню 70 руб./$1 в течение торговой сессии во вторник, что станет достаточным для активизации продаж валюты экспортерами и возврата в итоге рубля к 68 руб./$1, считают аналитики Sber CIB.

Доходности ОФЗ в понедельник выросли в среднем на 8 б.п. из-за ослабления рубля и усиления геополитической напряженности, констатируют эксперты. Во вторник динамика рынка также будет зависеть от рубля: в случае дальнейшего ослабления доходности могут повыситься еще на несколько базисных пунктов, отмечают в инвестбанке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.