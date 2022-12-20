Индекс Мосбиржи начнет торги вторника снижением на 2-3,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник со снижения в пределах 2-3,8%, в диапазоне 2050-2085 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сочетание негативного внешнего фона и дивидендной отсечки в акциях "ЛУКОЙЛа" создает условия для открытия индекса Мосбиржи с сильным спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации на новом относительно низком уровне. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2040, 2020 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2090, 2100 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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