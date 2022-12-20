Цены рублевых корпбондов во вторник продолжат плавно снижаться под давлением внешнего негатива

Москва. 20 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, продолжат плавно снижаться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала на фоне опасений за состояние мировой экономики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились в понедельник, завершив в минусе четвертую сессию подряд из-за тревог по поводу глобальной рецессии. Инвесторов все больше заботят перспективы спада в мировой экономике, который представляется почти неизбежным. К этому ведет политика центробанков мира, направленная на увеличение процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. На прошлой неделе Федеральная резервная система, ЕЦБ и Банк Англии повысили ставки на 50 базисных пунктов и сигнализировали о намерении продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до появления явных признаков приближения инфляции к целевым значениям.

Фондовый рынок США завершает год падением примерно на 20%, а индекс высокотехнологичных компаний Nadsaq потерял почти 30%, и среди аналитиков Уолл-стрит преобладает пессимистичный взгляд на ближайшее полугодие, пишет агентство Bloomberg. "Мы все еще наблюдаем "медвежий" рынок, - считает старший стратег Pictet Asset Management Лука Паолини. - Очевидно, что инфляция миновала свой пик, но мы ожидаем слабого рынка акций в следующем году. Снижение инфляции может оказаться медленным и трудным и явно не будет достаточно убедительным, чтобы центробанки перешли от ужесточения к смягчению. Поэтому мы не ждем снижений ставок в следующем году. Я гораздо больше беспокоюсь за рост (экономики), чем за инфляцию в 2023 году".

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник на новостях от центральных банков. Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Однако он неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее. В результате доходность бондов, которая из-за ограничения ЦБ на протяжении месяцев находилась около верхней границы в 0,25% годовых, быстро пошла вверх и поднялась выше отметки 0,4% годовых. Кроме того, шаги банка вызвали повышение курса иены. Значение японского Nikkei 225 упало по итогам торгов на 2,46%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК уменьшился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Таким образом, она осталась на этом уровне четвертый месяц подряд. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:24 МСК опустилось на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,5%. Резервный банк Австралии (РБА) может вернуться к более значительным темпам подъема процентных ставок в 2023 году, если инфляцию так и не удастся взять под контроль, следует из протокола декабрьского заседания ЦБ. Руководство банка готово рассмотреть ряд вариантов на следующей встрече в феврале, включая повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов. РБА 6 декабря увеличил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в третий раз, а до этого он повышал ее на 50 базисных пунктов по итогам четырех заседаний подряд.

Вместе с тем цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром после того, как завершили предыдущие торги ростом. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК вторника составила $79,95 за баррель, что на 0,19% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,76, до $79,8 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,41%, до $75,5 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $1,09, до $75,19 за баррель.

Накануне поддержку нефтяному рынку оказали надежды трейдеров на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае. Власти КНР в ходе ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа". Положительную реакцию вызвали также сообщения о решении США начать пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR).

В свою очередь сдерживающим фактором для рынка по-прежнему остается обеспокоенность трейдеров по поводу состояние глобальной экономики, после того как центробанки мира на прошлой неделе объявили об очередном повышении процентных ставок и заявили, что намерены и дальше ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,068 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,626 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 декабря снизился на 0,14% и составил 108,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (17-19 декабря) потерял 0,07%, опустившись до 821,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (-1,38%), "ГК Самолет БО-П10" (-0,5%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,43%), а в лидерах повышения - облигации "Банк ФК Открытие БО-П09" (+0,25%), "ТМК БО-07" (+0,16%) и "АФК Система-001Р-06" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что микрофинансовая компания "Лайм-займ" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Размещение займа началось 13 октября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещен по закрытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых, купоны ежемесячные, ставка установлена на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация - каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала.

АО "ДОМ.РФ" завершило размещение облигаций серии 002Р-01 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря по величине надбавки к процентной ставке RUONIA, первоначально спред составлял 140-150 базисных пунктов. Итоговая премия к ставке RUONIA составила 135 базисных пунктов (1,35%). Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 30 млрд рублей. Срок обращения займа - 4,75 года. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA. Дата выплаты 1-го купона - 28 декабря 2022 года (аналогично ОФЗ-ПК 29020), последующие купоны квартальные.

Кроме того, АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 17 млн 023 тыс. 191 облигацию серии 001P-04R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 25 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 68% эмиссии. Бонды серии 001P-04R были размещены в мае 2018 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 8,1% годовых.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации"" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") 20 декабря с 10:00 до 11:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей с погашением в ноябре 2026 года. Предусмотрены полугодовые купоны с выплатами 15 мая и 15 ноября, купонные выплаты дополнительно финансируются субсидией правительства РФ в размере ключевой ставки Банка России.

ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-17 объемом 150 млн рублей на уровне 9,39% годовых, серии 003Р-02 на 115 млрд рублей, серии 004Р-01 на 66,94 млрд рублей и серии 005Р-01 на 17,7 млрд рублей - в размере 3%. Госкорпорация 23 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 003Р-02, серии 004Р-01 и серии 005Р-01, а 28 декабря - облигаций серии 002Р-17. Срок обращения облигаций серии 002Р-17 составит 27 лет, серии 003Р-02 - 10 лет, серии 004Р-01 - 25 лет, серии 005Р-01 - 19 лет. Облигации будут размещаться по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей - РФ в лице Минфина РФ либо кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 56-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. Купоны ежемесячные.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило в рамках оферты 4 млн 558,793 тыс. облигаций серии 002Р-01, 385,016 тыс. облигаций серии 002Р-02, 4 млн 818,275 тыс. облигаций серии КО-01 и 510,660 тыс. облигаций серии КО-03. Цена приобретения составила 100% от непогашенной номинальной стоимости. В результате компания выкупила около 15,4% от каждого из выпусков. Компания разместила 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Ставка текущего купона - 9,15% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4,1 млрд рублей был размещен в мае 2020 года. Ставка текущего купона - 9,4% годовых. С учетом амортизации и частичных досрочных погашений выпусков ранее в обращении остаются на текущий момент бонды на 28,5 млрд рублей по выпуску 002Р-01 и на 2,4 млрд рублей по выпуску 002Р-02. Семилетние коммерческие бонды обеих серий были размещены в 2021 году в пользу ВТБ (MOEX: VTBR). Объем серии КО-01 с учетом амортизации на данный момент составляет 30,9 млрд рублей, серии КО-02 - 3,3 млрд рублей. Ставка текущего купона по выпускам - 9,75% годовых.