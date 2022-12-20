"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Longyuan Power на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 12 гонконгских доллара (HKD) за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Котировки бумаг Longyuan Power потеряли более 50% на фондовом рынке в 2022 году, но остаются крайне привлекательными с позиции долгосрочного инвестирования. Компания является одним из ключевых операторов ветряной генерации в КНР и будет выигрывать от дальнейшего расширения мощностей ВЭС. Кроме того, акции могут резко "выстрелить" вверх, если будет решен вопрос с выплатой просроченных правительством КНР субсидий, объем которых может составлять до 80% годовой выручки эмитента", - пишет эксперт Александр Ковалев.

China Longyuan Power Group - китайский холдинг, занимающийся генерацией и оптовой продажей электроэнергии и пара. Компания прежде всего известна тем, что является одним из крупнейших в Китае операторов ветряных электростанций. Под ее управлением находится парк генерации мощностью около 28,9 ГВт, из которых 89% приходится на ВЭС, 6% на угольные ТЭС и около 4% на прочие ВИЭ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.