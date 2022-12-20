Большая часть текущего ослабления рубля, вероятно, уже позади - BCS Express

Большая часть текущего ослабления рубля по отношению к доллару США и юаню, вероятно, уже позади, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Курс пары USD/RUB за последние шесть сессий без откатов вырос на 8,5%, пары CNY/RUB - на 7,5%. В базовом сценарии импульс понедельника не перерастет в устойчивую и продолжительную девальвационную волну. Это движение ограничится несколькими сессиями. Причем большую часть подъема, вероятно, мы уже видели. Поддержку рублю окажет фактор налогового периода, а также стабилизация сырьевых котировок: цены на нефть могут в ближайшее время не показать значительных колебаний, оставшись около $80 за баррель нефти марки Brent. При этом дисконт нефти марки Urals хотя и будет пока оставаться относительно высоким, но в декабре уже может не увеличиваться", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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