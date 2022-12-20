Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет снижаться во вторник - BCS Express

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит снижение на торгах во вторник, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Утром вторника ожидается дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа" (доходность составит 17,3%). На наш взгляд, падение в моменте может достигать 14-15%. Исходя из ожиданий будущего реинвестирования дивидендов, можно предположить, что покупка бумаг на просадке на горизонте полутора месяцев может быть интересной идеей, - пишет аналитик в обзоре инвесткомпании. - В то же время техническая картина по индексу Мосбиржи сильно ухудшится. Из-за падения цены акций "ЛУКОЙЛа", имеющего вес в индексе 15,2%, он может потерять до 50 пунктов. В результате будут обновлены минимумы с середины октября. Снизу по индексу важные уровни поддержки смещаются в область 1990-2020 пунктов. Однако, учитывая силу экспортеров из-за валютного фактора, во вторник эти отметки едва ли будут достигнуты. Ну а в перспективе нескольких недель (вплоть до начала февраля) поддержку нашему рынку как раз окажут дивидендные притоки нефтяников".

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