Brent - $79,91 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в понедельник на опасениях за глобальную экономику. Фондовые индексы Азии снижаются на новостях от центробанков региона. Цены на нефть умеренно поднимаются во вторник.

Американские фондовые индексы снизились в понедельник, завершив в минусе четвертую сессию подряд из-за тревог по поводу глобальной рецессии.

Инвесторов все больше заботят перспективы спада в мировой экономике, который представляется почти неизбежным, пишет MarketWatch. К этому ведет политика центробанков мира, направленная на увеличение процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Так, на прошлой неделе Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии повысили ставки на 50 базисных пунктов и сигнализировали о намерении продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до появления явных признаков приближения инфляции к целевым значениям.

"Федрезерв и ЕЦБ, кажется, твердо намерены подложить всем кусок угля в чулки на Рождество, - написал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Экономические данные не оправдывают ожиданий, и не будет преувеличением предположить, что инвесторы вскоре переключат внимание с инфляции на последствия политики ФРС для экономики в 2023 году".

Иными словами, участники рынка перестают воспринимать плохие новости в качестве хороших, то есть как способные сдержать чересчур агрессивный настрой центробанков, и начинают вновь принимать их такими, какие они есть, и ждать сокращения прибылей компаний, отмечает MarketWatch.

Котировки L3Harris Technologies (SPB: LHX) (MOEX: LHX) снизились на 3,6% на новости, что поставщик технологий для аэрокосмической и оборонной промышленности покупает производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings (SPB: AJRD) за $4,7 млрд с учетом долга. Капитализация Aerojet увеличилась на 1,3%.

Акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) подешевели на 0,5% на слухах, что банк намерен сократить 8% сотрудников.

Цена бумаг Tyson Foods (SPB: TSN) снизилась на 1,7% после падения до минимума с ноября 2020 года в пятницу. За минувшую неделю капитализация производителя продуктов питания снизилась на 4%, с начала года - на 30%.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) опустилась на 0,2%. Большинство пользователей сети микроблогов Twitter проголосовали за уход Илона Маска с поста главы компании. Маск, также возглавляющий Tesla, купил Twitter за $44 млрд, и для этого ему пришлось продавать бумаги Tesla.

Рыночная стоимость фармкомпании Moderna Inc. (SPB: MRNA) снизилась на 1,8%, несмотря на то, что аналитики Jefferies улучшили рекомендацию для акций компании до "покупать" с "держать".

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 162,92 пункта (0,49%) и составил 32757,54 пункта.

Лидером снижения среди компонентов индекса стали бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS), упавшие на 4,8%, а самый значительный рост продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) и Chevron Corp. (SPB: CVX), выросшие на 0,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 34,70 пункта (0,9%) - до 3817,66 пункта.

Nasdaq Composite упал на 159,38 пункта (1,49%) и составил 10546,03 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов во вторник на новостях от центральных банков.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Однако он неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее.

В результате доходность бондов, которая из-за ограничения ЦБ на протяжении месяцев находилась около верхней границы в 0,25%, быстро пошла вверх и поднялась выше отметки 0,4%. Кроме того, шаги банка вызвали повышение курса иены.

Значение японского Nikkei 225 к 8:25 МСК упало на 2,9%.

Снижаются котировки акций автопроизводителей, которые получают значительную часть выручки из-за рубежа и для которых укрепление курса нацвалюты является негативным фактором. В частности, бумаги Mitsubishi Motors Corp. подешевели на 8,3%, Hino Motors Ltd. - на 5,6%, Nissan Motor - на 5,4%, Mazda Motor - на 5,3%, Subaru - на 5,2%.

Стоимость производителя потребительской электроники Sony Group опустилась на 4,2%, производителя приставок Nintendo - на 1,2%, выпускающей чипы Advantest - на 3,5%.

Между тем растет цена акций представителей финансового сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 6,2%, Dai-ichi Life Holdings Inc. - на 8,5%, Chiba Bank Ltd. - на 6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 5,6% и Mizuho Financial Group Inc. - на 4,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК уменьшился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Таким образом, она осталась на этом уровне четвертый месяц подряд. Эксперты также не прогнозировали изменения.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) (-7,5%) и Longfor Group Holdings (-6,5%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-5,4%), автомобильной Geely (-5%).

Дешевеют также бумаги интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-4,5%) и Meituan (SPB: 3690) (-3,5%), ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) (-4,5%) и JD.com Inc. (SPB: JD) (-2,9%), производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) (-3%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:24 МСК опустилось на 1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,5%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 1,6% и 1,2% соответственно.

Резервный банк Австралии (РБА) может вернуться к более значительным темпам подъема процентных ставок в 2023 году, если инфляцию так и не удастся взять под контроль, следует из протокола декабрьского заседания ЦБ. Руководство банка готово рассмотреть ряд вариантов на следующей встрече в феврале, включая повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов.

РБА 6 декабря увеличил стоимость заимствований на 25 б.п. в третий раз, а до этого он повышал ее на 50 б.п. по итогам четырех заседаний подряд.

Цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром после того, как завершили предыдущие торги ростом.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК вторника составляет $79,91 за баррель, что на $0,11 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,76, до $79,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,24 (0,32%), до $75,62 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $1,09, до $74,29 за баррель.

Накануне поддержку нефтяному рынку оказали надежды трейдеров на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае. Власти КНР в ходе ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".

Положительную реакцию вызвали также сообщения о решении США начать пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR).

В свою очередь сдерживающим фактором для рынка по-прежнему остается обеспокоенность трейдеров по поводу состояние глобальной экономики, после того как центробанки мира на прошлой неделе объявили об очередном повышении процентных ставок и заявили, что намерены и дальше ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией.