.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в понедельник консолидировался, индекс РТС обновил минимум с октября из-за упавшего рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,4%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 0,37% после повышения на 0,18% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,98%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков
 
Банки должны интегрировать сервис MirPay к марту
Оператор банковских карт "Мир" - Национальная система платежных карт (НСПК) - потребовал от банков обеспечить возможность оплаты с помощью сервиса MirPay в интернет-магазинах, на их сайтах и приложениях (только для пользователей Android). Об этом...
 
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Плату граждан за ЖКУ предложили аккумулировать на специально созданных счетах, вместо того чтобы сразу переводить деньги управляющим компаниям (УК). Инициативу разработал фонд "Институт экономики города", пишут "Известия". Как рассказала глава...
 
Малый и средний бизнес показали улучшение настроений
После двух месяцев снижения Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI (определяется исследованием Промсвязьбанка, "Опоры России" и Magram Market Research) вырос и тем самым показал улучшение настроений в этом секторе, пишет...
 
19 декабря 2022 года 19:43

Рынок акций РФ в понедельник консолидировался, индекс РТС обновил минимум с октября из-за упавшего рубля

Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2130 пунктов, а индекс РТС упал ниже рубежа 1000 пунктов и обновил минимум за 2 месяца за счет резкого ослабления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2129,98 пункта (-0,1%), индекс РТС упал до 991,38 пункта (-4,6%); цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 67,77 рубля (+3,12 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "Московской биржи" (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

Также подросли акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%, до 4606,5 рубля) перед отсечкой на бирже дивидендов компании, с учетом расчетов "Т+2". НК выплатит за 2021 год 537 рублей на акцию, за 9 месяцев 2022 года - 256 рублей на акцию.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, лидерами роста в начале недели выступили бумаги металлургических компаний за счет резкого ослабления рубля.

В США пока преобладают негативные настроения после "ястребиной" риторики Федрезерва, который готов пойти на замедление экономики, чтобы обуздать инфляцию. Не исключено, что на этой неделе снижение фондовых активов в США продолжится, однако к середине - концу недели реализуется коррекционное движение вверх.

Нефть начала новую неделю с коррекционного роста, Brent пытается зацепиться за $80 за баррель за счет новостей из США и Китая. Если раньше Штаты распродавали стратегические нефтяные резервы, то сейчас они перешли к покупкам. В Китае существуют планы по стимулированию внутреннего потребления. Потенциально это может обеспечить восстановление экономической активности и поспособствовать росту спроса на нефть. Во вторник нефть Brent может попытаться вернуться в диапазон $81-84 за баррель, полагает Кравченко.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, нефтяные котировки поддержали сообщения о том, что США решили начать восполнение стратегического нефтяного резерва. Рубль активно снижался к доллару, что оказало поддержку акциям экспортеров, в частности, бумагам металлургического сектора. Во вторник индекс МосБиржи упадет на фоне дивидендного "гэпа" в акциях "ЛУКОЙЛа" - отсечка в тяжеловесных акциях компании отберет у индекса порядка 50 пунктов, полагает эксперт.

Рубль продолжает пикировать под влиянием сокращения профицита торгового баланса из-за санкционного сжатия экспорта и одновременного увеличения спроса на зарубежные товары, то есть импульса восстановления импорта. Падение ценовых уровней в нефти также с временным лагом начало сказываться на выручке отечественных экспортеров. Повышенные бюджетные расходы, характерные для конца года, оказывают дополнительное давление на рубль. Умеренную поддержку рублю краткосрочно может оказать налоговый период - в декабре налоговые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды будут примерно на 20% выше, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, не исключено, что новый баланс пара "доллар-рубль" попытается найти на уровнях ближе к 70 руб./$1, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, утренние распродажи акций можно объяснить не столько негативным новостным фоном, сколько отсутствием позитивных событий. Зарубежные рынки продолжают оценивать риски и возможную глубину рецессии, участников российских торгов заставляет воздерживаться от покупок принятие девятого пакета санкций ЕС, затронувших значимые сектора российской экономики, в том числе финансовый и горнодобывающий.

В то же время этот блок санкций предусматривает исключения, разрешающие европейским инвесторам вкладывать средства в добычу бокситов и производство алюминия в России. На этом фоне в лидеры роста в понедельник вышли бумаги "Русала". Нефть выросла на фоне оптимистичных прогнозов ведущих инвестбанков, предполагающих значительное сокращение профицита сырья в 2023 году. Во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2050-2150 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, излишнее ослабление рубля ставит под сомнение все усилия ЦБ РФ по сдерживанию инфляции, которая может в конце года резко ускориться и побудить регулятора повысить ставку. Это также негативно для сферы потребления, так как рост цен снизит покупательскую активность, которая и без того сократилась в текущем году.

В Европе продолжают обсуждать тему "потолка" цен на газ, а также более жёсткий вариант "потолка" цен для российских поставок. В нефтегазовом секторе неплохо выглядят акции "ЛУКОЙЛа" перед дивидендной отсечкой, однако уже во вторник акции НК упадут в цене, что окажет общее негативное влияние на индексы, полагает аналитик.

В Европе индексы подросли, растут акции энергетических компаний на перспективах восстановления спроса в Китае и планах пополнения стратегических резервов США. Нефть корректируется вверх на фоне ожиданий восстановления спроса в Китае и планов США по заполнению стратегических резервов. В Китае продолжает распространяться COVID-19, но власти больше не делают резких заявлений об ужесточении карантинных мер. В США обнародовали планы начать в феврале восстанавливать потраченные перед промежуточными выборами стратегические резервы, но пока без конкретных планов по объемам. Соответственно, если считать текущие котировки Brent близкими к минимальным уровням, то прогнозы ряда банков и МЭА на новую волну роста котировок вполне оправданы, полагает Кочетков.

В понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), пытается подрасти Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,5-0,6%), в США динамика смешанная (Dow подрос на 0,1%, S&P 500 и Nasdaq просели на 0,1-0,9%).

На нефтяном рынке в понедельник цены подросли на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,42 за баррель (+0,5% и -2,7% в пятницу), январская цена WTI - $74,65 за баррель (+0,5% и -2,4% в пятницу).

Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором министерство энергетики страны объявило в минувшую пятницу, отмечает агентство Bloomberg.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 3,9%, WTI - на 4,6%.

Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа". Кроме того, Пекин намерен поддерживать частный бизнес и рынок жилья.

Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+27,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+21,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,6%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+4,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,6%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+3,2%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,1%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3%).

Просели бумаги ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-8,6%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-4,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,2%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-3,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,52 млрд рублей (из них 7,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,54 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,78 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 декабря 2022 года 19:55
Рубль в понедельник обвалился к доллару и евро, отыгрывая потенциальное снижение доходов от экспорта газа
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, несколько раз за день обновили максимумы мая; рубль обвалился к бивалютной корзине после введения девятого пакета антироссийских санкций и отыгрывая потенциальное снижение доходов от экспорта газа.    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 19:01
Пара доллар/рубль вернется в диапазон 60-65 руб./$1 до конца года - Freedom Finance Global
Пара доллар/рубль вернется в диапазон 60-65 руб./$1 до конца текущего года, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Мы наблюдаем в понедельник самое резкое за последние несколько месяцев ослабление рубля. Отчасти это связано с реакцией...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 18:55
Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне упавших в цене UST
Москва. 19 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе упавших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries).    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 18:42
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe Inc. с целевой ценой $370 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "Adobe успешно отчиталась за четвертый квартал финансового года, представила прогнозы по итогам следующего...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 18:26
Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Московской биржи
Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 119 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвестбанка. "Московская биржа" компенсировала снижение объёма торгов новыми тарифами, - подчеркивают...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 18:08
Потенциал роста котировок акций Интер РАО составляет более 23% - "КИТ Финанс Брокер"
Потенциал роста стоимости акций "Интер РАО" составляет более 23% от текущих уровней, до 3,85 руб. за штуку, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Генеральный директор компании Борис Ковальчук сказал, что "Интер РАО" планирует выплатить дивиденды по итогам 2022г и сохранить объем выплат на...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 17:55
Вероятный торговый диапазон для рубля - 65-66 руб./$1 к концу недели - "БКС Мир инвестиций"
65-66 руб./$1 к концу недели, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. Эксперт отмечает, что на текущей неделе для рубля начинается благоприятный период конца месяца, когда возросшее давление может быть частично компенсировано налоговыми платежами. "Это не означает, что...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 17:45
Акции Tesla привлекательны для вложений в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global
Акции Tesla Inc. привлекательны для вложений в краткосрочной перспективе, полагают аналитики Freedom Finance Global и рекомендуют покупать бумаги компании с целевой ценой $176 за штуку на горизонте двух месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Ситуация с поставками электромобилей Tesla в...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 17:16
Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг TCS Group
Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг TCS Group с целевой ценой 3500 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. Эксперты напоминают, что в уходящем году у банка были серьёзные перемены. Новым владельцем...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 16:53
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на февральском заседании - Росбанк
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на февральском заседании, полагают аналитики Росбанка. "Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых выглядит логичным с точки зрения перечисленных рисков и условий развития экономики, - пишут эксперты...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 16:35
Новая попытка роста рынка акций РФ вероятна в январе - "КИТ Финанс Брокер"
Новая попытка роста рынка акций РФ вероятна в январе следующего года, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Слабость рынка, которую мы отмечали, переросла в нисходящее движение, - констатируют эксперты. - Возникает риск провалиться ближе 2000 пунктов по индексу на предстоящих дивидендных...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 15:51
S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3830-3890п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3830-3890 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Все технические индикаторы по итогам прошедшей сессии указывают на преобладание "медвежьих" трендов. В пятницу S&P 500 закрепился...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 15:45
Рубль днем упал до минимумов с конца мая к доллару и евро в ожидании решения по "потолку" цен на газ
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем, поднявшись до максимальных отметок с конца мая; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине после введения девятого пакета антироссийских санкций и в ожидании новостей о "потолке" цен на российский газ.    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 15:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $120
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,4%, стоп-приказ: $101, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах за II...    читать дальше
.
19 декабря 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 42 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 42 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,86%, стоп-приказ: 36 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, глобальное...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.