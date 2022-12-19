Рынок акций РФ в понедельник консолидировался, индекс РТС обновил минимум с октября из-за упавшего рубля

Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2130 пунктов, а индекс РТС упал ниже рубежа 1000 пунктов и обновил минимум за 2 месяца за счет резкого ослабления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2129,98 пункта (-0,1%), индекс РТС упал до 991,38 пункта (-4,6%); цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 67,77 рубля (+3,12 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "Московской биржи" (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

Также подросли акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%, до 4606,5 рубля) перед отсечкой на бирже дивидендов компании, с учетом расчетов "Т+2". НК выплатит за 2021 год 537 рублей на акцию, за 9 месяцев 2022 года - 256 рублей на акцию.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, лидерами роста в начале недели выступили бумаги металлургических компаний за счет резкого ослабления рубля.

В США пока преобладают негативные настроения после "ястребиной" риторики Федрезерва, который готов пойти на замедление экономики, чтобы обуздать инфляцию. Не исключено, что на этой неделе снижение фондовых активов в США продолжится, однако к середине - концу недели реализуется коррекционное движение вверх.

Нефть начала новую неделю с коррекционного роста, Brent пытается зацепиться за $80 за баррель за счет новостей из США и Китая. Если раньше Штаты распродавали стратегические нефтяные резервы, то сейчас они перешли к покупкам. В Китае существуют планы по стимулированию внутреннего потребления. Потенциально это может обеспечить восстановление экономической активности и поспособствовать росту спроса на нефть. Во вторник нефть Brent может попытаться вернуться в диапазон $81-84 за баррель, полагает Кравченко.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, нефтяные котировки поддержали сообщения о том, что США решили начать восполнение стратегического нефтяного резерва. Рубль активно снижался к доллару, что оказало поддержку акциям экспортеров, в частности, бумагам металлургического сектора. Во вторник индекс МосБиржи упадет на фоне дивидендного "гэпа" в акциях "ЛУКОЙЛа" - отсечка в тяжеловесных акциях компании отберет у индекса порядка 50 пунктов, полагает эксперт.

Рубль продолжает пикировать под влиянием сокращения профицита торгового баланса из-за санкционного сжатия экспорта и одновременного увеличения спроса на зарубежные товары, то есть импульса восстановления импорта. Падение ценовых уровней в нефти также с временным лагом начало сказываться на выручке отечественных экспортеров. Повышенные бюджетные расходы, характерные для конца года, оказывают дополнительное давление на рубль. Умеренную поддержку рублю краткосрочно может оказать налоговый период - в декабре налоговые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды будут примерно на 20% выше, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, не исключено, что новый баланс пара "доллар-рубль" попытается найти на уровнях ближе к 70 руб./$1, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, утренние распродажи акций можно объяснить не столько негативным новостным фоном, сколько отсутствием позитивных событий. Зарубежные рынки продолжают оценивать риски и возможную глубину рецессии, участников российских торгов заставляет воздерживаться от покупок принятие девятого пакета санкций ЕС, затронувших значимые сектора российской экономики, в том числе финансовый и горнодобывающий.

В то же время этот блок санкций предусматривает исключения, разрешающие европейским инвесторам вкладывать средства в добычу бокситов и производство алюминия в России. На этом фоне в лидеры роста в понедельник вышли бумаги "Русала". Нефть выросла на фоне оптимистичных прогнозов ведущих инвестбанков, предполагающих значительное сокращение профицита сырья в 2023 году. Во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2050-2150 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, излишнее ослабление рубля ставит под сомнение все усилия ЦБ РФ по сдерживанию инфляции, которая может в конце года резко ускориться и побудить регулятора повысить ставку. Это также негативно для сферы потребления, так как рост цен снизит покупательскую активность, которая и без того сократилась в текущем году.

В Европе продолжают обсуждать тему "потолка" цен на газ, а также более жёсткий вариант "потолка" цен для российских поставок. В нефтегазовом секторе неплохо выглядят акции "ЛУКОЙЛа" перед дивидендной отсечкой, однако уже во вторник акции НК упадут в цене, что окажет общее негативное влияние на индексы, полагает аналитик.

В Европе индексы подросли, растут акции энергетических компаний на перспективах восстановления спроса в Китае и планах пополнения стратегических резервов США. Нефть корректируется вверх на фоне ожиданий восстановления спроса в Китае и планов США по заполнению стратегических резервов. В Китае продолжает распространяться COVID-19, но власти больше не делают резких заявлений об ужесточении карантинных мер. В США обнародовали планы начать в феврале восстанавливать потраченные перед промежуточными выборами стратегические резервы, но пока без конкретных планов по объемам. Соответственно, если считать текущие котировки Brent близкими к минимальным уровням, то прогнозы ряда банков и МЭА на новую волну роста котировок вполне оправданы, полагает Кочетков.

В понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), пытается подрасти Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,5-0,6%), в США динамика смешанная (Dow подрос на 0,1%, S&P 500 и Nasdaq просели на 0,1-0,9%).

На нефтяном рынке в понедельник цены подросли на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,42 за баррель (+0,5% и -2,7% в пятницу), январская цена WTI - $74,65 за баррель (+0,5% и -2,4% в пятницу).

Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором министерство энергетики страны объявило в минувшую пятницу, отмечает агентство Bloomberg.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 3,9%, WTI - на 4,6%.

Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа". Кроме того, Пекин намерен поддерживать частный бизнес и рынок жилья.

Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+27,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+21,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,6%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+4,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,6%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+3,2%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,1%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3%).

Просели бумаги ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-8,6%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-4,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,2%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-3,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,52 млрд рублей (из них 7,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,54 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,78 млрд рублей на акции "Газпрома").