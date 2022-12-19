Пара доллар/рубль вернется в диапазон 60-65 руб./$1 до конца года - Freedom Finance Global

Пара доллар/рубль вернется в диапазон 60-65 руб./$1 до конца текущего года, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Мы наблюдаем в понедельник самое резкое за последние несколько месяцев ослабление рубля. Отчасти это связано с реакцией игроков на рост курса на прошлой неделе и пробитие наверх психологической отметки 65 руб./$1. На рынке при этом ситуация пока относительно спокойная, большого ажиотажа не наблюдается. Тенденция на ослабление рубля, на мой взгляд, не носит устойчивый характер. Поводом стал сезонный рост спроса на валюту в конце года, совпавший по времени со снижением продаж экспортеров. Спрос на валюту снизится через одну - полторы недели, в то же время могут оживиться продажи экспортеров", - пишет эксперт.

Дополнительным фактором, на взгляд Ващенко, стало то, что ЦБ в релизе по итогам пятничного заседания указал на риски ослабления рубля, возможно, некоторые игроки интерпретировали эти слова как ожидания регулятора на ближайшую перспективу.

"Стоит отметить, что рубль пока единственный из валют СНГ демонстрирует негативную динамику к основным валютам. Полагаю, что до конца года пара USD/RUB вернется в диапазон 60-65 руб./$1. Курсы к евро и другим валютам будут определяться исходя из динамики их на рынке FOREX. Пара евро/доллар может вскоре достичь отметки 1,08, так что ослабление рубля к евро будет сильнее, чем к доллару", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.