Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне упавших в цене UST

Москва. 19 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе упавших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта, подорожав до 59,07% от номинала (их доходность не изменилась и составила 10,65% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в понедельник на 183 базисных пункта к предыдущему закрытию - до 61,78% от номинала (доходность выросла на 30 базисных пунктов, до 9,93% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 19 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 14 базисных пункта - до 41,34% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 13,5% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,26% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 32,44% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1,5 базисного пункта - до 43,37% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 26,5% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 24 базисных пункта, до 40,89% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 21,85% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 12 базисных пунктов, до 81,06% от номинала (его доходность выросла на 37 базисных пунктов - до 34,47% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 64,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых рынках капитала, заметно ухудшившаяся еще на прошлой неделе после состоявшегося декабрьского заседания ФРС США, в начале новой недели осталась нестабильной.

Американские фондовые индексы продолжают снижаться в начале торгов в понедельник после падения до пятинедельных минимумов 16 декабря. Инвесторов все больше заботят перспективы рецессии в мировой экономике, которая представляется почти неизбежной. К этому ведет политика центробанков мира, направленная на увеличение процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. На прошлой неделе Федеральная резервная система, ЕЦБ и Банк Англии повысили ставки на 50 базисных пунктов и сигнализировали о намерении продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до появления явных признаков приближения инфляции к целевым значениям.

Фондовый рынок США завершает год падением примерно на 20% (а индекс высокотехнологичных компаний Nadsaq потерял и того больше, почти 30%), и среди аналитиков Уолл-стрит преобладает пессимистичный взгляд на ближайшее полугодие, пишет агентство Bloomberg. "Мы все еще наблюдаем "медвежий" рынок, - считает старший стратег Pictet Asset Management Лука Паолини. - Очевидно, что инфляция миновала свой пик, но мы ожидаем слабого рынка акций в следующем году. Снижение инфляции может оказаться медленным и трудным и явно не будет достаточно убедительным, чтобы центробанки перешли от ужесточения к смягчению. Поэтому мы не ждем снижений ставок в следующем году. Я гораздо больше беспокоюсь за рост (экономики), чем за инфляцию в 2023 году".

Старший инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовалл также ждет слабого начала следующего года и надеется на восстановительный рост во втором полугодии. "Мы движемся к рецессии, но в следующем году нас ждут два очень разных полугодия", - сказал он. По прогнозам Стовалла, индекс S&P 500 в первом полугодии 2023 года вновь опустится до минимумов, наблюдавшихся в этом октябре, однако завершит год вблизи отметки 4575 пунктов, что предусматривает рост примерно на 19% по сравнению с уровнем закрытия в минувшую пятницу.

Аналитики Bloomberg Intelligence (BI) отмечают, что, когда Федрезерв прекращает цикл повышения ставок, это нередко вызывает двузначный рост акций. Однако в следующем году эффект может оказаться смазанным из-за высокой неопределенности и ожиданий падения прибыли компаний из индекса S&P 500, полагают они. Модель BI предусматривает снижение прибыли в расчете на акцию в среднем на 2% в 2023 году.

Американский рынок все же начнет восстанавливаться в какой-то момент следующего года, полагает большинство экспертов. Но как быстро он вернется на исторические максимумы, достигнутые в январе этого года, остается под вопросом. По оценкам аналитиков BI, это произойдет не раньше, чем через два года. Тот факт, что Федрезерв намерен удерживать ставки на высоком уровне в течение как минимум всего 2023 года, может привести к тому, что в ближайшие три года среднегодовые темпы роста индекса S&P 500 составят 5,7% против 12,7% в период с 2010 по 2019 год, отметила старший аналитик фондовых рынков BI Джина Мартин Адамс.