Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 119 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвестбанка.

"Московская биржа" компенсировала снижение объёма торгов новыми тарифами, - подчеркивают эксперты. - Растущие процентные доходы позволили заработать рекордную прибыль в 2022г - по оценкам аналитиков, она выросла на 19% год к году. У "Мосбиржи" есть возможность сохранения высоких процентных доходов. Комиссионные доходы от торгов должны снова начать расти в последующие годы".

Аналитики Sber CIB указывают, что частные инвесторы продолжают приходить на фондовый рынок, а ЦБ стимулирует развитие внутреннего финансового рынка, что создаёт благоприятные предпосылки для бизнеса и для биржи. Дополнительный потенциал обеспечивают доходы от средств на счетах типа "С". Коррекция на рынке акций в 2022г на фоне роста финансовых показателей обеспечивает привлекательные оценочные мультипликаторы, отмечается в комментарии.

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