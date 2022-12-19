Потенциал роста котировок акций Интер РАО составляет более 23% - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциал роста стоимости акций "Интер РАО" составляет более 23% от текущих уровней, до 3,85 руб. за штуку, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Генеральный директор компании Борис Ковальчук сказал, что "Интер РАО" планирует выплатить дивиденды по итогам 2022г и сохранить объем выплат на уровне 25% прибыли по МСФО. Ранее Ковальчук говорил, что по итогам 9 мес. 2022г компания показала существенный прирост по выручке и чистой прибыли. Таким образом, прибыль может быть, как минимум, на уровне прошлого года. Соответственно, "Интер РАО" может выплатить по итогам 2022г дивиденды в размере 0,23658 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность оценивается около 7,6%. "Интер РАО" является наиболее устойчивой компанией на российском рынке. Рыночная оценка "Интер РАО" приблизительно равняется денежной кубышке компании", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.