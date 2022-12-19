Вероятный торговый диапазон для рубля - 65-66 руб./$1 к концу недели - "БКС Мир инвестиций"

Вероятный торговый диапазон для рубля - 65-66 руб./$1 к концу недели, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

Эксперт отмечает, что на текущей неделе для рубля начинается благоприятный период конца месяца, когда возросшее давление может быть частично компенсировано налоговыми платежами.

"Это не означает, что тенденция к снижению курса развернется, но темпы ослабления рубля могут замедлиться, - прогнозирует Лаврова. - Как ожидается, 23 декабря рубль останется вблизи текущих уровней или немного ослабнет и будет торговаться в диапазоне 65-66 руб./$1. В то же время торговые потоки России останутся основным фактором, определяющим динамику рубля на ближайшую перспективу, и, учитывая, что они находятся под значительным давлением, волатильность рубля может быть повышенной".

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