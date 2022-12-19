Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг TCS Group с целевой ценой 3500 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

Эксперты напоминают, что в уходящем году у банка были серьёзные перемены. Новым владельцем 35-процентной доли, которая до этого принадлежала Олегу Тинькову, стал "Интеррос" Владимира Потанина. Прибыль банка и число клиентов росли в каждом из кварталов 2022 года, по расчётам аналитиков Sber CIB. Это указывает на потенциал для роста бизнеса и эффективность бизнес-модели.

"Ожидаем, что банк сможет увеличить монетизацию нынешней клиентской базы. Это обеспечит потенциал для роста комиссионных и процентных доходов в последующие годы. Котировки акций TCS Group в 2022 году корректировались сильнее рынка, а его оценочные мультипликаторы теперь сравнимы с коэффициентами глобальных коммерческих банков. Мировые финтех-аналоги торгуются в несколько раз дороже, хотя Тинькофф Банк сопоставим с ними по темпам роста и имеет более привлекательную экономику бизнеса". - пишут стратеги Sber CIB.

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