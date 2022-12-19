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19 декабря 2022 года 15:45

Рубль днем упал до минимумов с конца мая к доллару и евро в ожидании решения по "потолку" цен на газ

Москва. 19 декабря. Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем, поднявшись до максимальных отметок с конца мая; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине после введения девятого пакета антироссийских санкций и в ожидании новостей о "потолке" цен на российский газ.

Курс доллара США составил 67,08 руб./$1 в 15:02 МСК, что на 2,43 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 67 руб. впервые с 30 мая. Евро стоил 71,05 руб./EUR1, подорожав на 1,95 рубля. Евро торгуется выше 71 руб. впервые с 27 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,2 рубля - до 68,86 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 32,3 копейки - до 9,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро в понедельник после введения новых антироссийских санкций и в ожидании новостей о "потолке" цен на российский газ, который днем должны обсуждать министры энергетики государств-членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать уже с 1 января 2023 года.

Министры энергетики европейских государств могут согласовать "потолок" цен на газ ниже отметки в 200 евро/МВт.ч в ходе встречи в понедельник, пишет газета Financial Times. В документе, попавшем в распоряжение FT, предлагается установить этот лимит на уровне 188 евро/МВт.ч, причем механизм будет срабатывать, если котировки фьючерсных контрактов на ближайший месяц на TTF будут превышать эту отметку в течение трех дней.

Таким образом, позиция ЕК серьезно изменилась: изначально она предлагала запускать механизм коррекции газового рынка в том случае, если цены фьючерсов на газ на TTF превышают 275 евро/МВт.ч. в течение 10 дней.

В пятницу Евросоюз ввел очередной, девятый, пакет ограничительных мер, в рамках которого против России будут применяться меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, введен запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также расширен запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор, запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.

"В пятницу рубль стабилизировался около 64,6 за доллар, но, несмотря на привлекательный курс, активность экспортеров была невысокой, на что указывал скромный оборот торгов - всего около $3,5 млрд. В понедельник утром в условиях низкой ликвидности рубль вновь резко подешевел (. . .). Российская валюта пробила важную отметку - 65 руб. за доллар, столь дешевым рубль не был с начала мая. Если доллар закрепится выше этого уровня (это возможно, если активность экспортеров, несмотря на предстоящие крупные налоговые и дивидендные выплаты, останется низкой), то продолжит укрепляться и дойдет до 67, а возможно, и даже до 70 руб. в ближайшее время. Хотя вероятность такого сценария повышается, он все-таки не базовый. Возможно, экспортеры осознают свою значительную роль на рынке и сейчас просто придерживают валюту, ожидая более привлекательного курса с учетом недавнего падения цен на российскую нефть в среднем на 20% и повышенного спроса на валюту. Последнее могло быть связано также с недавно введенными санкциями США и ЕС. По нашим оценкам, однако, в конце декабря - первой половине января экспортерам предстоит выплатить дивиденды и налоги на общую сумму 1,8 трлн руб., что весьма много. Поэтому ближе к концу недели экспортеры, скорее всего, все-таки резко увеличат предложение валюты, что позволит рублю стабилизироваться в диапазоне 64-65 за доллар", - отмечает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Рубль на прошлой неделе перешел к ослаблению. Потенциал дальнейшего снижения торгового профицита РФ располагает к ослаблению рубля. Тем не менее во второй половине недели курс пары "доллар-рубль" может опуститься ниже 65 руб./$1 в связи с продажей валюты компаниями-экспортерами в рамках декабрьского налогового периода", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефть продолжает умеренный рост днем в понедельник в надежде на восстановление спроса на топливо в Китае. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,71% - до $79,60 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,63% - до $74,93 за баррель.

На прошлой неделе обе марки подорожали более чем на 3% на новостях о приостановке работы нефтепровода Keystone из-за утечки нефти.

Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".

Поддержку рынку также оказало решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR). Ранее власти страны продали 180 млн баррелей из резервов с целью снизить цены на бензин.

Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов в пятницу из-за тревог за глобальный топливный рынок, однако по-прежнему могут завершить неделю в плюсе.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,83% - до $79,72 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на 1,91% - до $74,66 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 1,8%, а котировки WTI опустились на 1,5% на опасениях по поводу глобального спроса на топливо на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира.

В четверг решения о повышении ключевых ставок на 50 б.п. приняли Европейский центральный банк и Банк Англии. Днем ранее Федеральная резервная система также подняла ставки на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых.

Между тем эту неделю обе марки могут завершить существенным ростом. Поддержку рынку оказал позитивный прогноз Международного энергетического агентства: МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с, а прогноз увеличения спроса на 2023 год был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слабо изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась относительно пятницы, оставшись на отметке 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,85% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно предыдущего закрытия - 8,21% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 8,4% и 8,5% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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