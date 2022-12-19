BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли АФК Система 001Р-19, ГидроМашСервис БО-03, ПИК-Корпорация 001Р-02, О''КЕЙ 001Р-01 и Сегежа Групп 002Р-01R, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Премии за риск в корпоративном сегменте остаются стабильными. Умеренный рост на протяжении полутора месяцев отмечается в коротких бумагах от 1 до 3 лет. Соответствующий индекс от Cbonds указывает на рост около 55 б.п. против менее 25 б.п. по длинным бумагам от 5 лет. По большей части это может быть связано со снижением кривой ОФЗ, которая за тот же период снизилась на 30-70 б.п. на отрезке 1-3 года. В целом оценка корпоративного риска существенных изменений в последние месяцы не претерпела", - отмечают аналитики.

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