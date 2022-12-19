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Главная / Мнения аналитиков / BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
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19 декабря 2022 года 14:30
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли АФК Система 001Р-19, ГидроМашСервис БО-03, ПИК-Корпорация 001Р-02, О''КЕЙ 001Р-01 и Сегежа Групп 002Р-01R, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Премии за риск в корпоративном сегменте остаются стабильными. Умеренный рост на протяжении полутора месяцев отмечается в коротких бумагах от 1 до 3 лет. Соответствующий индекс от Cbonds указывает на рост около 55 б.п. против менее 25 б.п. по длинным бумагам от 5 лет. По большей части это может быть связано со снижением кривой ОФЗ, которая за тот же период снизилась на 30-70 б.п. на отрезке 1-3 года. В целом оценка корпоративного риска существенных изменений в последние месяцы не претерпела", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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19 декабря 2022 года 19:55
Рубль в понедельник обвалился к доллару и евро, отыгрывая потенциальное снижение доходов от экспорта газа
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, несколько раз за день обновили максимумы мая; рубль обвалился к бивалютной корзине после введения девятого пакета антироссийских санкций и отыгрывая потенциальное снижение доходов от экспорта газа. читать дальше
.19 декабря 2022 года 19:43
Рынок акций РФ в понедельник консолидировался, индекс РТС обновил минимум с октября из-за упавшего рубля
Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2130 пунктов, а индекс РТС упал ниже рубежа 1000 пунктов и обновил минимум за 2 месяца за счет резкого ослабления рубля. читать дальше
.19 декабря 2022 года 19:01
Пара доллар/рубль вернется в диапазон 60-65 руб./$1 до конца текущего года, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Мы наблюдаем в понедельник самое резкое за последние несколько месяцев ослабление рубля. Отчасти это связано с реакцией... читать дальше
.19 декабря 2022 года 18:55
Котировки евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне упавших в цене UST
Москва. 19 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе упавших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). читать дальше
.19 декабря 2022 года 18:42
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Adobe Inc. с целевой ценой $370 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "Adobe успешно отчиталась за четвертый квартал финансового года, представила прогнозы по итогам следующего... читать дальше
.19 декабря 2022 года 18:26
Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 119 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвестбанка. "Московская биржа" компенсировала снижение объёма торгов новыми тарифами, - подчеркивают... читать дальше
.19 декабря 2022 года 18:08
Потенциал роста стоимости акций "Интер РАО" составляет более 23% от текущих уровней, до 3,85 руб. за штуку, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Генеральный директор компании Борис Ковальчук сказал, что "Интер РАО" планирует выплатить дивиденды по итогам 2022г и сохранить объем выплат на... читать дальше
.19 декабря 2022 года 17:55
65-66 руб./$1 к концу недели, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. Эксперт отмечает, что на текущей неделе для рубля начинается благоприятный период конца месяца, когда возросшее давление может быть частично компенсировано налоговыми платежами. "Это не означает, что... читать дальше
.19 декабря 2022 года 17:45
Акции Tesla Inc. привлекательны для вложений в краткосрочной перспективе, полагают аналитики Freedom Finance Global и рекомендуют покупать бумаги компании с целевой ценой $176 за штуку на горизонте двух месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Ситуация с поставками электромобилей Tesla в... читать дальше
.19 декабря 2022 года 17:16
Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг TCS Group с целевой ценой 3500 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. Эксперты напоминают, что в уходящем году у банка были серьёзные перемены. Новым владельцем... читать дальше
.19 декабря 2022 года 16:53
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на февральском заседании, полагают аналитики Росбанка. "Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых выглядит логичным с точки зрения перечисленных рисков и условий развития экономики, - пишут эксперты... читать дальше
.19 декабря 2022 года 16:35
Новая попытка роста рынка акций РФ вероятна в январе следующего года, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Слабость рынка, которую мы отмечали, переросла в нисходящее движение, - констатируют эксперты. - Возникает риск провалиться ближе 2000 пунктов по индексу на предстоящих дивидендных... читать дальше
.19 декабря 2022 года 15:51
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3830-3890 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Все технические индикаторы по итогам прошедшей сессии указывают на преобладание "медвежьих" трендов. В пятницу S&P 500 закрепился... читать дальше
.19 декабря 2022 года 15:45
Рубль днем упал до минимумов с конца мая к доллару и евро в ожидании решения по "потолку" цен на газ
Москва. 19 декабря. Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем, поднявшись до максимальных отметок с конца мая; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине после введения девятого пакета антироссийских санкций и в ожидании новостей о "потолке" цен на российский газ. читать дальше
.19 декабря 2022 года 15:25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,4%, стоп-приказ: $101, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах за II... читать дальше
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