Рынок акций РФ утром продолжает снижение, дешевеет ЛУКОЙЛ в день отсечки дивидендов

Москва. 19 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжает сползать вниз на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, также дешевеют в день отсечки на Мосбирже дивидендов акции "ЛУКОЙЛа".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2119,83 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1014,87 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 65,87 рубля (+1,22 рубля).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

НК "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) выплатит за 2021 год 537 рублей на акцию, за 9 месяцев 2022 года - 256 рублей на акцию.

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, на текущей неделе вполне вероятен отскок внешних рынков вверх, учитывая слабую прошлую неделю и приближение католического Рождества. Индекс МосБиржи поддерживается ослаблением рубля, что подогревает акции экспортеров. Перспектива пойти ниже на технических факторах ("отсечка" дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа" может вычесть из индекса около 2,5%) и невнятном внешнем фоне сохраняется, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ на текущей неделе возможна более серьезная коррекция в основных локальных индексах из-за дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа", вес которого на текущий момент самый большой (15% - прим ИФ). И до конца года трудно рассчитывать на восходящее движение при условии отсутствия позитивных катализаторов и улучшения долгосрочных факторов. В США, похоже, также отменяется новогоднее ралли на фоне жесткой риторики регулятора.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что общий тренд на рынке нефти остается нисходящим, так что до момента преодоления $84 за баррель рост может быть неустойчивым и возможны новые волны распродаж. Смягчение карантинов в Китае обернулось всплеском инфекции в стране. По словам главного эпидемиолога страны, в ближайшие три месяца стране предстоит пройти через три волны заболеваемости, первая из которых уже началась. Пиковые показатели ожидаются в течение и после празднования китайского Нового года с 21 по 27 января, отмечает аналитик.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,9-1,1% и завершили неделю в "минусе" на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Следом в понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), но пытается подрасти Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2-0,5%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,5%).

Основные мировые ЦБ, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, на последних заседаниях 2022 года снова повысили ключевые процентные ставки, заявив при этом, что им, вероятно, потребуется и дальше поднимать стоимость заимствования денежных средств для борьбы с высоким уровнем инфляции. Инвесторы обеспокоены тем, что жесткие действия ЦБ могут спровоцировать глобальную рецессию.

В то же время трейдеры по-прежнему учитывают риски роста заболеваемости коронавирусом в Китае и ужесточения антиковидных мер, несмотря на то, что официальный Пекин в последние время смягчил риторику в отношении борьбы с COVID-19, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены слабо подросли на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $79,17 за баррель (+0,2% и -2,7% в пятницу), январская цена WTI - $74,36 за баррель (+0,1% и -2,4% в пятницу).

Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором министерство энергетики страны объявило в минувшую пятницу, отмечает агентство Bloomberg.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 3,9%, WTI - на 4,6%.

Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа". Кроме того, Пекин намерен поддерживать частный бизнес и рынок жилья.

Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+19,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+18,8%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+13,6%).

Просели бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,3%), бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,79 млрд рублей (из них 1,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 907,88 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 502,45 млн рублей на акции "Полюса").