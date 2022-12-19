Вероятно сохранение ставки ЦБ РФ без изменений на заседании в феврале 2023г - Альфа-банк

Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых и на следующем заседании (10 февраля 2023 года), считают аналитики Альфа-банка.

"К следующему заседанию ЦБ РФ, которое пройдет 10 февраля 2023 года, часть опасений регулятора может проясниться. Во-первых, станет понятно, до какой степени российские покупатели готовы конвертировать большие бюджетные расходы (5,5 трлн руб. планируется израсходовать только в декабре 2022 года) в потребление. Во-вторых, к февралю снижение цен на нефть, физических объемов экспорта газа и возможное сокращение экспорта российских нефтепродуктов начнут оказывать влияние на курс рубля и покажут важность эффекта переноса. В данный момент мы считаем паузу наиболее вероятным сценарием на следующем заседании по ставке; сценарий повышения ставки нам представляется маловероятным, учитывая что российская экономика продолжит находиться в состоянии стресса, связанном с санкционным давлением, и в стадии структурной трансформации", - пишут эксперты в обзоре.

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