Рубль может уйти ниже 65 руб./$1 во второй половине текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"

Потенциал дальнейшего снижения торгового профицита РФ располагает к ослаблению рубля, тем не менее во второй половине текущей недели курс пары USD/RUB может опуститься ниже 65 руб./$1 в связи с продажей валюты компаниями-экспортерами в рамках декабрьского налогового периода, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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