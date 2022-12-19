"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Darden Restaurants с прогнозной стоимостью на уровне $142,96 за штуку на июль 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы нейтрально оцениваем вышедший отчет эмитента за второй квартал 2023 финансового года. Высокая инфляция и повышение отпускных цен темпами ниже инфляции расходов оказывают давление на маржу компании. Однако маржинальность прошедшего квартала сопоставима с результатами первого квартала текущего года, мы не увидели ухудшения ситуации, а замедление инфляции на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США положительно скажется на операционной рентабельности в грядущих кварталах. По сравнению с прошлым кварталом мы увидели улучшение динамики сопоставимых продаж ключевой сети Olive Garden, которая приносит почти половину всей выручки группы. Тем не менее мы считаем, что на текущий момент акции ресторатора выглядят справедливо оцененными рынком", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

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