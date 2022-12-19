Вероятно продолжение ослабления рубля в ближайшее время - BCS Express

Вероятно продолжение ослабления рубля по отношению к доллару США с целями на уровне 67,5 руб./$1 в ближайшие торговые сессии и на уровне 70 руб./$1 в начале 2023 года, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Наши первые цели умеренного ослабления национальной валюты исполнены. На прошлой неделе заход на технические сопротивления обуславливал временную коррекцию инвалют с последующим пробоем уровней предложения. И в понедельник на утренней валютной сессии видим вынос валютных пар на полугодовые максимумы. Причина - расхождение темпов роста экспортных потоков и восстановления импортных поставок. Если ранее предложение инвалют было намного выше спроса, и рубль резко укреплялся всю весну и лето, то к осени стало очевидно, что скорость наращения профицита внешней торговли резко замедляется. А это предвестник грядущего ослабления рубля, - пишет аналитик в обзоре. - В декабре все встает на свои места: от валютного боковика и вызывающей устойчивости рубля не осталось и следа. Следующим ориентиром выступает сопротивление у 67,5 руб./$1, которое может быть достигнуто в ближайшие сессии. Вторая тактическая цель - на 70 руб./$1 - остается на повестке начала 2023 года".

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