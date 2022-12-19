Вероятно снижение ставки ЦБР до 6,5% к концу 2023г - BCS Express

Вероятно снижение ключевой ставки Банка России до 6,5% годовых к концу 2023 года, говорится обзоре аналитиков BCS Express.

"Мы считаем, что, несмотря на усиление среднесрочных инфляционных факторов, в 2023 году регулятор вряд ли сможет повысить ключевую ставку. Последствия ослабления рубля для инфляции будут компенсированы дезинфляционным эффектом от снижения спроса, в то время как дефицит на рынке труда, который может увеличить расходы компаний, также частично компенсируется подавленным спросом на рабочую силу в условиях длительной рецессии. При таких ограничениях регулятор, скорее всего, продолжит смягчать денежно-кредитную политику, но в более мягкой манере, и будет брать паузу или менять риторику в периоды возрастающих инфляционных рисков. В рамках нашего базового сценария ставка будет снижена до 6,5% к концу 2023 года (нижняя граница ориентира ЦБ), а ее возврат к нейтральному уровню (5,0-5,5%) ожидается не ранее 2025 года", - пишут эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.