"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям AbbVie с прогнозной ценой $191,8

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям AbbVie с прогнозной стоимостью на уровне $191,8 за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции американской фармацевтической компании AbbVie за последний год принесли впечатляющую доходность в размере 25% на падающем рынке. В следующем году ожидается сокращение выручки от ключевого препарата Humira в силу истечения его патентной защиты, но компания располагает солидной экспериментальной линейкой и способна заместить новыми препаратами весомую долю потерь выручки в ближайшие годы. Эмитент относится к числу топовых дивидендных вложений в секторе здравоохранения и по-прежнему достоин присутствовать в инвестиционных портфелях", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

AbbVie - американская биофармацевтическая компания, разрабатывает и выпускает препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунология, гастроэнтерология, онкология, вирусология, неврология и др.

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