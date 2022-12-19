Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2100-2150п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, сможет остаться в диапазоне 2100-2150 пунктов на торгах в понедельник, слабый рубль окажет, вероятно, умеренную поддержку экспортерам, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Перспектива пойти ниже уже во вторник на технических факторах ("отсечка" в "ЛУКОЙЛе" может вычесть из индекса около 2,5%) и невнятном внешнем фоне сохраняется", - отмечает эксперт в комментарии.

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