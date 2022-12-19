Вероятны попытки котировок нефти закрепиться выше $80/барр. в понедельник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут попытаться закрепиться выше уровня в $80 за баррель на торгах в понедельник, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent пытается вернуться к $80 за баррель при поддержке новостей из США и Китая. Так, если ранее Штаты активно продавали нефть из стратегических резервов, теперь они начинают покупать - пока пробной партией в 3 млн баррелей с поставками в феврале 2023 года. Несмотря на небольшой объем, факт переориентации в покупателя, а не продавца, играет в плюс ценам. В Китае же государство планирует в следующем году активно стимулировать внутреннее потребление, что может привести к восстановлению экономической активности и росту спроса на нефть. Однако пока в условиях роста заболеваемости COVID-19 эти планы (вкупе со смягчением карантинов) выглядят как довольно рискованные. Тем не менее в понедельник рассчитываем на попытки котировок нефти марки Brent закрепиться выше $80 за баррель", - пишет аналитик в комментарии.

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