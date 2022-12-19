Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 19 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 16 декабря, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Российский ЦБ отмечает, что текущие темпы роста цен являются умеренными, а потребительский спрос - сдержанным. При этом дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Американский рынок акций снизился в пятницу, завершив неделю в минусе, на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Федрезерв повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых по итогам заседания 13-14 декабря и дал понять, что продолжит ее подъем. Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам декабрьского заседания, предполагает, что ставка достигнет 5,1% к концу 2023 года, тогда как в сентябре ожидалось 4,6% годовых.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью агентству Bloomberg, что американский ЦБ поднимет ставку так высоко, как это потребуется, чтобы взять под контроль "упрямо высокую" инфляцию. По словам Уильямса, чтобы действия Федрезерва оказались успешными, ставка должна будет в какой-то момент превысить уровень инфляции в США. При этом он отметил, что не ожидает ее повышения до 6% (октябрьские темпы роста индекса потребительских цен PCE), а скорее рассчитывает на замедление инфляции. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли по-прежнему считает, что Федрезерв далек от выполнения задачи существенного снижения темпов инфляции в США. "Нам все еще предстоит длинный путь, - сказала Дейли в ходе мероприятия American Enterprise Institute в пятницу. - Мы далеки от нашей цели достижения ценовой стабильности".

Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики усиливает беспокойство инвесторов относительно возможной рецессии в американской экономике, и последние статданные подтверждают эти опасения. Индекс деловой активности в промышленном секторе США, рассчитываемый S&P Global, снизился в декабре до 46,2 пункта с 47,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные. Индикатор активности в сфере услуг опустился до 44,4 пункта с 46,2 пункта, сводный индекс - до 44,6 пункта с 46,4 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в понедельник после ястребиных заявлений центробанков мира на прошлой неделе. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 мск понедельника упал на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 1,07%, южнокорейского индекса Kospi к 8:35 мск - на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Основные мировые ЦБ, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, на последних заседаниях 2022 года снова повысили ключевые процентные ставки, заявив при этом, что им, вероятно, потребуется и дальше поднимать стоимость заимствования денежных средств для борьбы с высоким уровнем инфляции. Инвесторы обеспокоены, что жесткие действия ЦБ могут спровоцировать глобальную рецессию. В то же время трейдеры по-прежнему учитывают риски роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае и ужесточения антиковидных мер, несмотря на то что официальный Пекин в последние время смягчил риторику в отношении борьбы с COVID-19.

Вместе с тем цены на нефть поднимаются в понедельник на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики. Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором министерство энергетики страны объявило в минувшую пятницу. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в понедельник составила $79,54 за баррель, что на 0,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 2,7%, до $79,04 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,67%, до $74,79 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,4%, до $74,29 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,939 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,388 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 декабря вырос всего на 0,04% и составил 109,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 821,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,5%), "Сбербанк-001Р-SBER22" (+0,39%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,3%), "Сегежа Групп-002Р-05R" (-0,23%) и "АФК Система-001Р-06" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100%-е дочернее общество DME Limited) установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций объемом не менее 4 млрд рублей на уровне 12,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,21% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря. Техразмещение запланировано на 20 декабря.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило ставку 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 декабря. Техническое размещение запланировано на 20 декабря.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,25% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 9,46% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 15 декабря. Техническое размещение запланировано на 22 декабря.

Концерн "Россиум" 20 декабря начнет размещение 10-летнего выпуска облигаций серии 003P-01 объемом 20 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 3-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых. Купоны полугодовые.

ООО "Глоракс" 22 декабря с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 15,31% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение выпуска запланировано на 27 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "ЕвроТранс" 22 декабря с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия около 500 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Московская биржа 6 декабря зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

ГК "Автодор" 28 декабря начнет размещение выпусков бондов серии 003Р-02 на 115 млрд рублей, серии 004Р-01 на 66,94 млрд рублей и серии 005Р-01 на 17,7 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии 003Р-02 - 10 лет, серии 004Р-01 - 25 лет, серии 005Р-01 - 19 лет. Облигации будут размещаться по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей - РФ в лице Минфина РФ либо кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.