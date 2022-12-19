Резкие движения на рынке ОФЗ в понедельник маловероятны - Инвестбанк Синара

Резкие движения на рынке рублевых гособлигаций в понедельник маловероятны (инвесторы продолжат оценивать комментарии ЦБ РФ), при этом длинные выпуски могут оказаться под давлением, говорится в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Александра Афонина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.