Рубль, скорее всего, вернется в диапазон 63,5-64,5 руб./$1 по итогам недели - ПСБ

Технически сохраняется потенциал выхода пары доллар/рубль в диапазон 65,5-66 руб./$1, однако на текущей неделе активизируются экспортеры в преддверии налоговых выплат, что расширит навес предложения долларов и национальная валюта, скорее всего, сможет вернуться в диапазон 63,5-64,5 руб./$1 по итогам недельных торгов, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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