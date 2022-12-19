Главные события недели - Sber CIB

Индекс потребительских цен в Германии и индекс цен производителей в России за ноябрь выйдут на текущей неделе, отмечают аналитики Sber CIB.

19 декабря:

-Индекс делового климата Ifo в Германии на декабрь.

20 декабря:

- Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь;

- Число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в США за ноябрь;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне в декабре.

21 декабря:

- Индекс цен производителей в России за ноябрь;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board в декабре;

- Индекс потребительского климата Германии GfK на январь;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за ноябрь.

22 декабря:

- Решение по монетарной политике Центрального банка Турции;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за ноябрь.

23 декабря:

- Дефлятор расходов на личное потребление (PCE) в США за ноябрь;

- Заказы на товары длительного пользования в США за ноябрь;

- Продажи новых домов в США за ноябрь.

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