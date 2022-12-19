Вероятна боковая динамика на рынке ОФЗ до конца 2022г - ПСБ

Вероятна боковая динамика на рынке рублевых гособлигаций до конца текущего года, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рынок ОФЗ в пятницу нейтрально отреагировал на итоги заседания ЦБ РФ. Доходность индекса гособлигаций RGBI осталась на уровне 9,11% годовых. На этой неделе и до конца текущего года ожидаем боковую динамику на рынке ОФЗ. Следующее заседание регулятора состоится 10 февраля. По нашим прогнозам, ЦБР в начале 2023 года оставит ставку на уровне 7,5%, что будет способствовать консолидации котировок ОФЗ около текущих уровней. По мере ухода инфляции в следующем году в прогнозируемый ЦБР диапазон 5-7%, а также при выполнении Минфином программы заимствований преимущественно за счет флоатеров, по нашим оценкам, доходность длинных ОФЗ имеет потенциал снижения на 50-100 б.п." - пишет эксперт в обзоре.

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