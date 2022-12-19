Возможный рост цены нефти в ближайшее время будет неустойчивым - BCS Express

Возможный рост котировок нефти марки Brent в ближайшее время будет неустойчивым, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник с утра пытается вернуться выше $80 за баррель. После двух дней снижения коррекционный потенциал выглядит реализованным, не исключается возвращение к росту. Формально котировки находятся в нисходящем тренде, так что до момента преодоления уровня в $84 за баррель рост может быть неустойчивым и возможны новые волны распродаж", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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