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19 декабря 2022 года 08:56

Фондовый рынок США завершил неделю в минусе на растущих опасениях рецессии

Фондовый рынок США снизился по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки АТР начали неделю снижением после "ястребиных" заявлений основных мировых ЦБ. Цены на нефть поднимаются в понедельник.

Американский рынок акций снизился в пятницу, завершив неделю в минусе, на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

По итогам недели Dow Jones Industrial Average потерял 1,7%, S&P 500 - 2,1%, Nasdaq Composite - 2,7%.

Федрезерв повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% по итогам заседания 13-14 декабря и дал понять, что продолжит ее подъем.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам декабрьского заседания, предполагает, что ставка достигнет 5,1% к концу 2023 года, тогда как в сентябре ожидалось 4,6%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что американский ЦБ поднимет ставку так высоко, как это потребуется, чтобы взять под контроль "упрямо высокую" инфляцию.

По словам Уильямса, чтобы действия Федрезерва оказались успешными, ставка должна будет в какой-то момент превысить уровень инфляции в США. При этом, он отметил, что не ожидает ее повышения до 6% (октябрьские темпы роста индекса потребительских цен PCE), а скорее рассчитывает на замедление инфляции.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли по-прежнему считает, что Федрезерв далек от выполнения задачи существенного снижения темпов инфляции в США.

"Нам все еще предстоит длинный путь, - сказала Дейли в ходе мероприятия American Enterprise Institute в пятницу. - Мы далеки от нашей цели достижения ценовой стабильности".

Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики усиливает беспокойство инвесторов относительно возможной рецессии в американской экономике, и последние статданные подтверждают эти опасения, отмечает Market Watch.

Индекс деловой активности в промышленном секторе США, рассчитываемый S&P Global, снизился в декабре до 46,2 пункта с 47,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в секторе, а декабрьское значение указывает на максимальный спад с мая 2020 года.

Индикатор активности в сфере услуг опустился до 44,4 пункта с 46,2 пункта, сводный индекс - до 44,6 пункта с 46,4 пункта.

"Трейдеры пытаются примириться с "ястребиными" прогнозами Федрезерва", - отметил аналитик TCW Group Иман Бриванлоу, комментируя динамику фондового рынка США в пятницу.

"Кажется все более вероятным, что мы движемся к рецессии", - приводит слова эксперта Market Watch.

"Беспокойство участников рынка вызывает то, что конечный пункт цикла повышения ставок по-прежнему неизвестен, и крупнейшие мировые ЦБ уже довели ставки до уровней, серьезно ограничивающих экономическую активность", - говорит управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, которого цитирует агентство Bloomberg.

"Дальнейший подъем ставок, без сомнений, спровоцирует рецессию. Вопрос в том, насколько глубокой она окажется", - отмечает эксперт.

Среди лидеров падения в США в пятницу - акции American Express Co. (SPB: AXP) (-2,6%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-2,4%), McDonald''s Corp. (SPB: MCD) (-2,1%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (-1,8%).

Бумаги Adobe Inc. (SPB: ADBE) подорожали на 3% по итогам торгов. Чистая прибыль крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений в четвертом финансовом квартале снизилась на 4%, однако скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Стоимость бумаг Darden Restaurants (SPB: DRI), оператора сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn, опустилась на 2,1%. Компания сократила чистую прибыль на 3% и увеличила выручку на 9,4% во втором финансовом квартале. Оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу опустился на 281,76 пункта (0,85%) и составил 32920,46 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 43,39 пункта (1,11%) - до 3852,36 пункта.

Nasdaq Composite потерял 105,11 пункта (0,97%) и составил 10705,41 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в понедельник после ястребиных заявлений центробанков мира на прошлой неделе.

Основные мировые ЦБ, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, на последних заседаниях 2022 года снова повысили ключевые процентные ставки, заявив при этом, что им, вероятно, потребуется и дальше поднимать стоимость заимствования денежных средств для борьбы с высоким уровнем инфляции. Инвесторы обеспокоены, что жесткие действия ЦБ могут спровоцировать глобальную рецессию.

В то же время трейдеры по-прежнему учитывают риски роста заболеваемости коронавирусом в Китае и ужесточения антиковидных мер, несмотря на то что официальный Пекин в последние время смягчил риторику в отношении борьбы с COVID-19, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 мск понедельника опустился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции энергетической ENN Energy Holdings Ltd. (-5%), владельца казино и отелей Sands China (SPB: 1928) Ltd. (-4,6%) и девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. Ltd. (-3%).

В Гонконге и в Шанхае активно дешевеют бумаги государственной строительной компании China Communications Construction Co. после сообщения о том, что она подарит 117 млн акций, или 1% акций в обращении, 668 сотрудникам, входящим в звено управления.

Между тем рыночная капитализация владельца торговых и логистических центров China South City Holdings Ltd. растет на 5% на новости о продаже одного из подразделений компании за 5 млрд юаней ($717 млн).

Значение японского Nikkei 225 к 8:30 мск уменьшилось на 1,1%.

В том числе снижается цена акций автопроизводителя Mazda Motor Corp. (-3%), производителя музыкальных инструментов Yamaha Corp. (-3%) и нефтегазовой Inpex Corp. (-2,7%).

Бумаги производителя потребительской электроники Toshiba Corp. теряют в цене 6,4%. Японские СМИ сообщили, что группа инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc. может ухудшить предложение о выкупе всех акций Toshiba с 2,2 трлн иен ($16,09 млрд) до ниже 2 трлн иен.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:35 мск опустилось на 0,5%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Акции владельца сети отелей Star Entertainment Group Ltd. рухнули на 17%, биотехнологической Imugene Ltd. - на 9%, производителя медицинского оборудования Polynovo Ltd. - на 6,8%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики.

Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором министерство энергетики страны объявило в минувшую пятницу, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $79,75 за баррель, что на $0,71 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $2,17 (2,7%), до $79,04 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,67 (0,9%), до $74,96 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,82 (2,4%), до $74,29 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 3,9%, WTI - на 4,6%.

Власти КНР в конце прошлой недели объявили о намерении сфокусироваться на стимулировании экономического роста в 2023 году. Руководство страны пообещало принять меры для содействия увеличению внутреннего спроса, обозначив это в качестве приоритетной задачи на предстоящий год, сообщило "Синьхуа".

Кроме того, Пекин намерен поддерживать частный бизнес и рынок жилья.

"Тот факт, что Китай объявляет стимулирование внутреннего потребления экономическим приоритетом на 2023 год, улучшает наши ожидания в отношении перспектив спроса на нефть", - говорит аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана, слова которой приводит Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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