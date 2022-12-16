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16 декабря 2022 года 19:45

Рубль завершил торги пятницы снижением к доллару и евро на фоне упавшей нефти

Москва. 16 декабря. Доллар США вырос, евро отыграл потери, наблюдавшиеся в ходе большей части торговой сессии, и тоже немного укрепился на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти.

Курс доллара США составил 64,65 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,1 руб./EUR1, подорожав на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,9 копейки - до 66,65 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 6,4 копейки - до 9,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к доллару и евро в пятницу на фоне упавшей нефти. Рубль не отреагировал на решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%, так как оно уже было учтено рынком. Так, аналитики единогласно прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%. Участники финансового рынка придерживались такого же мнения: все 12 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, считали, что регулятор оставит ставку неизменной.

Это вторая пауза после цикла из шести подряд снижений ставки, стартовавшего с "экстренной" февральской отметки 20%. В пользу продления паузы говорила коммуникация Центробанка - в заявлении по итогам совета 28 октября регулятор обошелся без сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики, не стал он давать сигналов и непосредственно перед декабрьским заседанием.

Напротив, ЦБ за два дня до совета опубликовал итоги краткого опроса "инФОМ", согласно которому в декабре инфляционные ожидания населения практически не изменились (12,1% по сравнению с 12,2% в ноябре).

По итогам двух предыдущих заседаний ЦБ не давал рынку направленного сигнала, используя в заявлении только формальную его часть ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков"). В этот раз ЦБ поступил точно так же - содержательного сигнала в заявлении нет.

Совет директоров Банка России в пятницу обсуждал лишь сигнал по ключевой ставке, в частности, звучало предложение о его ужесточении, по сохранению самой ставки был широкий консенсус, заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала Набиуллина.

Эффект от введения "ценового потолка" на российскую нефть Центральный банк планирует учесть в феврале, при подготовке обновленного прогноза, кроме того, сообщила в ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина.

"Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний, в этом месяцы к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале", - сказала она.

Указ президента РФ об ответных мерах на введение Западом ценового "потолка" на российскую нефть будет скоро подписан, согласовываются последние моменты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Досогласовываются последние моменты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда стоит ждать публикации указа. "Ожидаем, что это произойдет скоро", - добавил он.

С 5 декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

"Российский рубль продолжил слабеть к доллару, завершил день у верхней границы диапазона своего колебания с лета на уровне 64,7 за доллар. На последнем в этом году заседании Банка России ставка была оставлена без изменений, однако в комментариях председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной звучало больше обеспокоенности в отношении проинфляционных рисков для экономики, чем дезинфляционных. По словам председателя, при прочих равных условиях значительное ухудшение условий торговли означает ослабление обменного курса. Последние несколько месяцев действительно наблюдается постепенное сокращение профицита счета текущих операций, оказывая давление на валютный курс", - рассказала "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль после негативного старта восстановился, перейдя к консолидации вокруг нулевой отметки бивалютной корзины. Сегодня он в основном отыгрывает динамику валют на мировом рынке. При этом фондовые площадки и нефтяные цены после открытия у нас основных торгов ускорили снижение. Однако российская валюта почти не реагирует на внешний фон, вероятно, достигнув на текущих уровнях по меньшей мере краткосрочного равновесия. Решение ЦБ сохранить ключевую ставку без изменения было ожидаемым, поэтому тоже не оказало особого влияния на рубль. Правда, регулятор отметил, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 г. Ужесточение монетарных условий является одним из фундаментальных факторов укрепления любой валюты", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Совет ЕС в пятницу утвердил девятый пакет санкций против РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников. "Сегодня Совет одобрил девятый пакет новых мер, нацеленных на усиление мер в отношении России", - говорится в пресс релизе Совета ЕС.

Подчеркивается, что ЕС "расширит запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор, запретит новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых".

Помимо этого, санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношении к российскому оборонному сектору.

Кроме того, в ЕС вводят запрет на экспорт в Россию товаров космической промышленности, беспилотников и двигателей к ним.

Нефтяные котировки падают в пределах 3% вечером в пятницу на опасениях, что своими повышениями ставок центробанки повергнут мировую экономику в рецессию.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подешевели на 3,16% - до $78,64 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали на 2,98% - до $73,84 за баррель.

Нефть дешевеет вместе с акциями и другими рисковыми активами после того, как ФРС, ЕЦБ и Банк Англии на этой неделе повысили ключевые процентные ставки на 50 б.п. и сигнализировали о дальнейших повышениях.

В частности, председатель Федрезерва Джером Пауэлл в своем выступлении по итогам декабрьского заседания заявил, что центробанк не намерен в ближайшее время останавливаться на пути ужесточения ДКП. Глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула высокую вероятность того, что в следующем году последует еще несколько подъемов ставки на 50 б.п.

Несмотря на резкое снижение котировок в пятницу и в четверг, нефть завершает неделю в плюсе.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,63 копейки, до 64,6078 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,28 копейки, до 68,7798 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 22,82 копейки по отношению к четвергу и составил 64,5728 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 29,95 копейки и составил 64,6217 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 512,954 млн, из которых $570,784 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $942,17 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 36,1 копейки, до 68,7706 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 26,62 копейки, подорожав до 68,7981 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR735,203 млн, из которых EUR241,739 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR493,464 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов подросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,82% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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