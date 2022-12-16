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16 декабря 2022 года 19:37

Рынок акций РФ на неделе снизился из-за падения спроса на риск в условиях роста ставок ЦБ и антироссийских санкций

Рынок акций РФ на минувшей неделе снизился на фоне ухудшения общемировой фондовой конъюнктуры из-за падения спроса на рисковые активы в условиях роста ставок мировых центробанков и новых антироссийских санкций Запада. Индексы МосБиржи и РТС откатились ниже рубежей 2150 и 1050 пунктов, обновив минимумы с октября.

По итогам торгов с 12 по 16 декабря индекс МосБиржи снизился на 2,1% и составил 2132,75 пункта, индекс РТС потерял 5,5% и достиг 1038,63 пункта на фоне роста доллара до 64,7 руб./$1 (+2,27 рубля) и подросшей февральской нефти Brent до $79,01 за баррель (+2,9%).

Снижение рынка акций РФ в понедельник замедлилось на фоне коррекционного роста нефти (Brent превысила $78 за баррель) и наметившегося отскока на биржах в США; индекс МосБиржи удержался выше отметки 2170 пунктов, при этом подорожали расписки TCS Group (+4,1%) на фоне задержки с принятием 9-го пакета антироссийских санкций ЕС.

Совет директоров группы "НЛМК" (+0,2%) рекомендовал акционерам рассмотреть выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на акцию (окончательное решение о выплате будет принято на внеочередном собрании акционеров 31 декабря).

Нефть выросла на новостях о приостановке работы нефтепровода Keystone, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, а также на сигналах из Китая, где было объявлено о смягчении карантинных ограничений.

Во вторник снижение рынка акций РФ в ожидании введения новых антироссийских санкций со стороны ЕС сменилось вечером коррекцией вслед за ростом внешних площадок и нефти (Brent превысила $80 за баррель), подогретых статистикой о замедлении потребительской инфляции в США в ноябре, что дало надежду на ослабление монетарной политики Федрезервом США. Индексы МосБиржи и РТС вышли в символический "плюс", при этом лидерами роста выступили бумаги металлургов, аутсайдерами - акции финансовых компаний.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в ноябре выросли на 7,1% в годовом выражении (минимум с за год), при прогнозах роста на 7,3% после октябрьского подъема на 7,7%.

Страны ОПЕК в ноябре сократили добычу нефти на 744 тыс. б/с (до 28,83 млн б/с), а добыча стран ОПЕК+ сократилась на 683 тыс. б/с (до 24,49 млн б/с, что ниже разрешенной квоты в 25,416 млн б/с). Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода Keystone, продолжила работы по устранению проблем, но не представила план возврата трубы в строй. Приостановка работы нефтепровода сократила предложение на мировом рынке на 600 тыс. б/с.

В среду рынок акций РФ возобновил снижение в ожидании санкционных новостей от ЕС, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии решения Федрезерва США по ключевой ставке и дорожающей нефти (Brent поднялась в район $82 за баррель). Индекс РТС просел в район 1060 пунктов, обновив минимум с 25 октября на фоне ослабления рубля (доллар превысил 64 руб./$1), индекс МосБиржи опустился ниже 2160 пунктов.

Локальное давление на нефтяные котировки вечером оказала официальная статистика Минэнерго США о запасах (резервы нефти на прошлой неделе выросли на 10,231 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,5 млн баррелей). Канадская TC Energy, оператор Keystone, планирует полностью вернуть трубопровод в эксплуатацию 20 декабря.

В четверг рынок акций ускорил снижение на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок после решений и прогнозов Федрезерва США по монетарной политике, индекс МосБиржи откатился ниже 2130 пунктов во главе с металлургами.

Федрезерв США ожидаемо повысил ключевую ставку на 50 б.п. (до 4,25-4,5% годовых) и сигнализировал о ее дальнейших подъемах. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. Медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что они не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1%, что выше предыдущих оценок.

Выросли бумаги строительных компаний после заявления президента РФ Владимира Путина о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% годовых, также раллировали "Россети Ленэнерго" (+40%) без корпоративных новостей. Совет директоров ПАО "Трубная металлургическая компания" (-0,5%, до 81,16 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 руб. на акцию (закрытие реестра 31 января 2023 года).

В четверг стало известно, что США ввели санкции против Росбанка, ХК "Интеррос", которая владеет акциями "Норникеля" в интересах Владимира Потанина, против самого Потанина и членов его семьи. Однако против "Норникеля" санкций не вводилось.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в четверг одобрил правительственную поправку в Налоговый кодекс РФ о введении дополнительных изъятий через НДПИ в 2023 году у компании "АЛРОСА" в размере 19 млрд руб.

В Китае темпы роста промпроизводства в ноябре продолжили замедляться, а розничные продажи снизились по итогам второго месяца подряд.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии по итогам заседаний в четверг повысили ключевые ставки на 0,5 п.п. В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки на фоне высокой инфляции.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике "фишек", внешние фондовые площадки продолжили снижение из-за опасений, что рост ставок может затормозить экономический рост и привести к глобальной рецессии. Нефть Brent из-за рисков падения спроса откатилась в район $79 за баррель.

Банк России по итогам заседания в пятницу ожидаемо не стал менять ключевую ставку с уровня 7,5% годовых и вновь обошелся без направленного сигнала о будущей ДКП в своем заявлении. Также ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7% и ждет ее возвращения к 4% в 2024 году. По оценке регулятора, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос сдержанным.

В пятницу Совет ЕС утвердил 9-й пакет санкций против РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников. Помимо этого, санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношение к российскому оборонному сектору.

Реакция рынка акций РФ на эти новости в целом оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи завершил пятницу в районе 2130 пунктов, индекс РТС просел ниже 1040 пунктов на фоне ослабления рубля.

Подешевели акции "ФосАгро" (-2,7%) после отсечки на бирже квартальных дивидендов, скорректировались вниз после ралли бумаги РАО "Россети Ленэнерго" (-3,5%).

В период с 12 по 16 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции ПАО "Сегежа Групп" (-6%), "Яндекса" (-6%), расписки Fix Price (-6%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+12%), ПАО "Россети Волга" (+8%), ПАО "Россети Сибирь" (+6%).

Динамику рынка акций РФ на текущей неделе будут определять геополитические новости и корпоративные события, основным негативным фактором станет отсечка на бирже дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 2021 год (537 рублей на акцию) и 9 месяцев 2022 года (256 рублей). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2050-2150 пунктов, для индекса РТС - 950-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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