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16 декабря 2022 года 19:26

Рынок акций РФ в пятницу показал смешанную динамику фишек, неделю закрыл в "минусе"

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне ослабления рубля, утверждения Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций и негативных сигналов с внешних площадок из-за опасений мировой рецессии. Реакция на ожидаемое решение ЦБ РФ оставить ставку неизменной на уровне 7,5% годовых оказалась в пятницу нейтральной.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2132,75 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1038,63 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,9%.

Доллар подрос до 64,7 рубля (+0,35 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,1-5,5%, доллар вырос на 2,27 рубля.

Банк России на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и вновь обошелся без направленного сигнала о будущей ДКП в своем заявлении. Также ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7% и ждет ее возвращения к 4% в 2024 году. По оценке регулятора, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос сдержанным.

В пятницу Совет ЕС утвердил 9-й пакет санкций против РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников. Помимо этого, санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношение к российскому оборонному сектору.

Подорожали в пятницу акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,9% "префы").

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

С 16 декабря изменилась база расчета индекса "голубых фишек" Мосбиржи за счет включения обыкновенных акций ПАО "МТС" и исключения акций иностранного эмитента Polymetal.

Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) после отсечки на бирже дивидендов подешевели до 6090 рублей (-2,7%, выплаты за III квартал составляют 318 рублей на бумагу).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, в пятницу рынок акций РФ проторговался смешанно, слабее рынка выглядели акции компаний нефтегазового сектора, а также финансового направления, а сегмент электроэнергетики вышел в число вечерних фаворитов. Акции компаний-девелоперов стабилизировались после подъема накануне на новостях о продлении программы льготной ипотеки на полтора года с одновременным ростом ставки до 8% с текущих 7%.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в конце недели приостановил интенсивный нисходящий тренд, набиравший темп в предыдущие торговые сессии. Динамика отечественных акций стабилизировалась, несмотря на снижение цен на нефть и фактор пятницы. Такой картине торгов могли способствовать ослабление рубля и сформировавшаяся за неделю техническая перепроданность.

Общерыночный фон оставался неустойчивым, мировые площадки в основном снижались, как преимущественно и сырьевые товары. Первые оценки декабрьской деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (PMI) еврозоны оказались лучше ожиданий, а в США предварительные индексы уступили прогнозам. Пересмотренная оценка индекса потребительских цен еврозоны за ноябрь немного превысила предыдущее значение, в годовом выражении инфляция в странах Европы оказалась на уровне 10,1%.

Следующая неделя может оказаться финальной активной в 2022 году, когда еще возможны относительно заметные движения. Даже если конъюнктура рынков будет благоприятной для рублевых активов, индексу Мосбиржи будет непросто дотянуться до 2200 пунктов. В том числе по причине дивидендного "гэпа" в акциях "ЛУКОЙЛа" во вторник, который в моменте отберет у индекса Мосбиржи порядка 50 пунктов. В понедельник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2085-2185 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ спокойно отреагировал на принятие 9-го пакета санкций Евросоюза. ЦБ РФ не стал удивлять рынок, сохранив ставку на прежнем уровне и выдав нейтральный сигнал. В целом, можно говорить о нейтральной торговле, в рамках которой инвесторы реагируют на корпоративные истории.

Интерес к бумагам "Интер РАО" повысился после заявления главы компании Бориса Ковальчука о том, что планируется выплата дивидендов по итогам года из расчета 25% от прибыли по МСФО, как и ранее. В конце года некоторые компании приятно удивляют стремлением нормализовать свои отношения с акционерами через выплаты дивидендов. В этой же тенденции НЛМК планирует выплатить 2,6 руб. на акцию. Соответственно, инвесторы вправе ожидать дивидендных действий от компаний, которые ранее регулярно делились прибылью с акционерами (как, например, МТС), отмечает аналитик.

Подросли акции "Норникеля". Глава компании Владимир Потанин попал под санкции США, но лишить себя ключевого поставщика никеля, палладия и платины американский Минторг пока не в состоянии - против самой ГМК санкций не последовало. Нефть Brent упала ниже $80 за баррель, что потянуло за собой котировки акций российских нефтяников, однако китайские смягчения карантинов и проблемы нефтепровода Keystone все же помогут нефти завершить неделю в "плюсе", считает эксперт.

Как полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, подтверждение Банком России своего прогноза по инфляции на 2023 год в диапазоне 5-7% стало достаточно позитивным сигналом для фондового рынка.

Выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,1%, до 35,13 рубля) на сообщении компании о том, что цена выкупа для акционеров установлена на уровне 37,46 руб. за бумагу. На приобретение Realweb (крупного игрока на рынке онлайн-рекламы) позитивно отреагировали котировки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,4%). Акции "Русгидро" поддержала новость о планах компании экспортировать свои технологии производства электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Нефть упала после заявлений трех ЦБ, представляющих государства G7, о том, что в будущем году в ряде стран Запада начнется рецессия. В понедельник индекс МосБиржи продолжит колебаться в пределах 2100-2200 пунктов, полагает Мильчакова.

В США накануне индексы акций упали на 2,3-3,2% во главе с Nasdaq, откат стал рекордным с сентября из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы и опасений рецессии в экономике США.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,9-1,4%) и продолжился откат в США (индексы теряют 1,2-1,4% во главе с S&P 500).

На этой неделе процентные ставки также были повышены в Гонконге, Норвегии и Швейцарии. Рынки опасаются, что рост ставок может затормозить экономический рост и привести к глобальной рецессии.

На нефтяном рынке цены вечером также снижаются, но неделя может завершиться ростом. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,01 за баррель (-2,7% и -1,8% в четверг), январская цена WTI - $74,15 за баррель (-2,6% и -1,5% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+18,5%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+7,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,1%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+4,3%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+4,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+2,6% и +11,2% "префы").

Лидерами отката выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,3%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-6,2%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-4,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,5% и -8,5% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 19,713 млрд рублей (из них 4,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,45 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,98 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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