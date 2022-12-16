.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне отсутствия яркого тренда в секторе UST
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,4%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 0,37% после повышения на 0,18% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,98%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков
 
По демпферу на бензин в бюджет может поступить около 16 млрд руб.
Демпфер на бензин в декабре 2022 г. может снизиться относительно ноября на 10 300 руб./т и перейти в отрицательную зону - минус 6140 руб./т, пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор "Петромаркета". Отрицательный демпфер означает, что нефтекомпании...
 
Наказание за использование пиратского ПО предложили отменить
Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать ПО, на которое закончилась лицензия. Речь идет о создании законопроекта, который ввел бы в стране мораторий на уголовную и...
 
Поставки ноутбуков в РФ упали на 65%
В январе-ноябре поставки в Россию ноутбуков сократились в годовом выражении на 65% - до 2,76 млн устройств, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического центра GS Group. Лидирующие позиции на рынке разделяют HP и Lenovo, у которых по 15%....
 
16 декабря 2022 года 19:20

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне отсутствия яркого тренда в секторе UST

Москва. 16 декабря. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне отсутствия ярко выраженного тренда в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в начале недели росли в цене, а потом перешли к такому же умеренному снижению. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций практически всю прошедшую неделю была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом конъюнктура мировых долговых рынков в начале недели была умеренно позитивной в ожидании важных событий, которые должны были состояться в течение недели (публикация данных об инфляции в США в ноябре, заседания ведущих мировых центральных банков - ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии).

Активность покупателей на мировых долговых рынках заметно возросла во вторник после публикации данных о замедлении инфляции в США в ноябре. Потребительские цены в Соединенных Штатах в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре, говорится в докладе Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в США в ноябре на уровне 7,3%. Данные о динамике индекса потребительских цен (CPI) являются ключевыми в преддверии последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Позитивная ценовая динамика US Treasuries сохранялась вплоть до объявления 14 декабря итогов декабрьского заседания ФРС США (22:00 мск). Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года. Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%.

Американский центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл. Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1% годовых, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам будет находиться на уровне 5-5,25% годовых. Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС долговой рынок воспринял как "ястребиные" сигналы, отреагировав на них ценовым снижением.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии в четверг последовали примеру Федрезерва и также повысили свои процентные ставки на 50 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена европейским ЦБ до 2,5% годовых, ставка по депозитам - до 2%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,75% годовых. В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки на фоне высокой инфляции. "Совет управляющих считает, что процентные ставки должны будут существенно вырасти, чтобы достичь уровней, достаточно ограничительных для обеспечения своевременного возврата инфляции к 2%-му целевому показателю, - отмечают в ЕЦБ. - Удержание процентных ставок на уровнях, ограничивающих экономическую активность, со временем приведет к замедлению инфляции за счет сдерживания спроса".

Банк Англии по итогам декабрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 3,5% с 3% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам девятого заседания подряд и достигла максимального значения за 14 лет. В заявлении Банка Англии говорится, что Великобритания на текущий момент находится в рецессии, однако состояние экономики немного лучше, чем ожидалось в ноябре. Регулятор прогнозирует, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года, вероятно, снизится на 0,1% после падения на 0,5% в третьем квартале. Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на 10,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 11,1% в октябре, что являлось максимумом за 41 год.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках в целом осталась под давлением продавцов. Повышение ставок мировыми и более "жесткая" риторика регуляторов по сравнению с ожиданиями спровоцировала усиление опасений рецессии в мировой экономике и вызвала ухудшение настроений на глобальных рынках капитала. При этом сектор российских еврооблигаций продолжил в пятницу демонстрировать смешанную динамику.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1% - до 59,12% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 10,63% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 1% - до 61,54% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 8 базисных пунктов и составила 9,97% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 1,9%, подешевев до 41,33% от номинала (его доходность выросла на 27 базисных пунктов - до 13,5% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 0,15% - до 43,22% от номинала (их доходность выросла на 27 базисных пунктов и составила 32,44% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 0,13% - до 43,38% от номинала (их доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 26,48% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,53%, подешевев до 41,12% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов и составила 21,72% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 9,4%, подорожав до 81,16% от номинала (его доходность снизилась на 13,3 процентного пункта - до 34,13% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю на 0,15%, составив 64,88% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 декабря 2022 года 19:45
Рубль завершил торги пятницы снижением к доллару и евро на фоне упавшей нефти
Москва. 16 декабря. Доллар США вырос, евро отыграл потери, наблюдавшиеся в ходе большей части торговой сессии, и тоже немного укрепился на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти.    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 19:37
Рынок акций РФ на неделе снизился из-за падения спроса на риск в условиях роста ставок ЦБ и антироссийских санкций
Рынок акций РФ на минувшей неделе снизился на фоне ухудшения общемировой фондовой конъюнктуры из-за падения спроса на рисковые активы в условиях роста ставок мировых центробанков и новых антироссийских санкций Запада. Индексы МосБиржи и РТС откатились ниже рубежей 2150 и 1050 пунктов, обновив минимумы с октября.    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 19:26
Рынок акций РФ в пятницу показал смешанную динамику фишек, неделю закрыл в "минусе"
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне ослабления рубля, утверждения Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций и негативных сигналов с внешних площадок из-за опасений мировой рецессии. Реакция на ожидаемое решение ЦБ РФ оставить ставку неизменной на уровне 7,5% годовых оказалась в пятницу нейтральной.    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям НОВАТЭКа
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1277,4 руб. за штуку на середину 2023 года, что предполагает потенциал роста 25,2%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "НОВАТЭК" сочетает впечатляющие перспективы развития с умеренной текущей оценкой, устойчивостью к...    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 18:39
Снижение ключевой ставки ЦБР возобновится уже в I полугодии 2023г - Банк "Открытие"
Снижение ключевой ставки ЦБР возобновится уже в I полугодии 2023г, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Банк России на последнем в этом году заседании не только ожидаемо сохранил ключевую ставку, но и не поменял нейтральную...    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 18:22
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции VK с целью 758 руб
Аналитики "Открытие Инвестиции" рекомендуют покупать акции VK с целевой ценой 758 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 72% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Конкуренция в рекламном бизнесе значительно ослабла для VK в России, поскольку Роскомнадзор заблокировал...    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 18:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ФосАгро с целью 6780 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "ФосАгро" с целью 6780 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 5890 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент за 9 месяцев 2022 года...    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 17:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bank of America с целью $36,8
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с целью $36,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $28,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Мы полагаем, что сильные позиции на...    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 17:22
Возможно снижение индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"
Возможно снижение основных российских фондовых индексов на предстоящей торговой неделе, считает аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев. "Увеличивающиеся объемы торгов при падении рынков говорят о возможном продолжении коррекции. На рынок пришли продавцы, и более...    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 17:10
Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 7,5% в ближайшие месяцы - "Мои Инвестиции"
Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне (7,5% годовых) в ближайшие месяцы, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Итоги заседания ЦБ РФ в пятницу не принесли сюрпризов. Регулятор отмечает, что дальнейшие решения будут зависеть от фактической и ожидаемой...    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 16:45
ЦБ РФ, вероятно, вернется к снижению ключевой ставки в 1П23 - Райффайзенбанк
ЦБ РФ сможет вернуться к снижению ключевой ставки в первом полугодии 2023 года (к 6,5-7,0% годовых), считают аналитики Райффайзенбанка. "ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне 7,5%, оставив нейтральным и сигнал. Характеристика фактического темпа роста цен сменилась с "низкой" на "умеренную". На...    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 16:26
Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Pinduoduo
Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют продавать акции Pinduoduo, сообщается в материале инвестиционной компании. "Мы ожидаем коррекции в котировках акций эмитента до уровня $78 за штуку, рекомендация - "продавать". "Стоп-лосс" стоит установить установить на уровне $101", - указывает эксперт...    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 16:06
Средний курс рубля в 2023г может составить 67 руб./$1 - Инвестбанк Синара
Средний курс рубля в 2023 году может составить 67 руб./$1, при этом не исключена вероятность пересмотра прогноза в сторону укрепления национальной валюты, сообщается в обзоре главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина. "Наш базовый сценарий (нефть марки Urals за $75 за...    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 15:50
Рубль днем стабилен к бивалютной корзине на фоне решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменений
Москва. 16 декабря. Доллар США подрастает, евро, напротив понижается на Московской бирже в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 7,5%.    читать дальше
.
16 декабря 2022 года 15:40
ЦБР, скорее всего, возобновит цикл снижения ставки в середине 2023г - Совкомбанк
ЦБ РФ, скорее всего, возобновит цикл снижения ключевой ставки в середине следующего года и доведет ее до 6-7% к концу 2023 года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5% годовых. В целом мы считаем,...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.