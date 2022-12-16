Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне отсутствия яркого тренда в секторе UST

Москва. 16 декабря. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне отсутствия ярко выраженного тренда в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в начале недели росли в цене, а потом перешли к такому же умеренному снижению. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций практически всю прошедшую неделю была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом конъюнктура мировых долговых рынков в начале недели была умеренно позитивной в ожидании важных событий, которые должны были состояться в течение недели (публикация данных об инфляции в США в ноябре, заседания ведущих мировых центральных банков - ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии).

Активность покупателей на мировых долговых рынках заметно возросла во вторник после публикации данных о замедлении инфляции в США в ноябре. Потребительские цены в Соединенных Штатах в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре, говорится в докладе Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в США в ноябре на уровне 7,3%. Данные о динамике индекса потребительских цен (CPI) являются ключевыми в преддверии последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Позитивная ценовая динамика US Treasuries сохранялась вплоть до объявления 14 декабря итогов декабрьского заседания ФРС США (22:00 мск). Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года. Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%.

Американский центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл. Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1% годовых, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам будет находиться на уровне 5-5,25% годовых. Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС долговой рынок воспринял как "ястребиные" сигналы, отреагировав на них ценовым снижением.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии в четверг последовали примеру Федрезерва и также повысили свои процентные ставки на 50 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена европейским ЦБ до 2,5% годовых, ставка по депозитам - до 2%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,75% годовых. В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки на фоне высокой инфляции. "Совет управляющих считает, что процентные ставки должны будут существенно вырасти, чтобы достичь уровней, достаточно ограничительных для обеспечения своевременного возврата инфляции к 2%-му целевому показателю, - отмечают в ЕЦБ. - Удержание процентных ставок на уровнях, ограничивающих экономическую активность, со временем приведет к замедлению инфляции за счет сдерживания спроса".

Банк Англии по итогам декабрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 3,5% с 3% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам девятого заседания подряд и достигла максимального значения за 14 лет. В заявлении Банка Англии говорится, что Великобритания на текущий момент находится в рецессии, однако состояние экономики немного лучше, чем ожидалось в ноябре. Регулятор прогнозирует, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года, вероятно, снизится на 0,1% после падения на 0,5% в третьем квартале. Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на 10,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 11,1% в октябре, что являлось максимумом за 41 год.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках в целом осталась под давлением продавцов. Повышение ставок мировыми и более "жесткая" риторика регуляторов по сравнению с ожиданиями спровоцировала усиление опасений рецессии в мировой экономике и вызвала ухудшение настроений на глобальных рынках капитала. При этом сектор российских еврооблигаций продолжил в пятницу демонстрировать смешанную динамику.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1% - до 59,12% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 10,63% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 1% - до 61,54% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 8 базисных пунктов и составила 9,97% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 1,9%, подешевев до 41,33% от номинала (его доходность выросла на 27 базисных пунктов - до 13,5% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 0,15% - до 43,22% от номинала (их доходность выросла на 27 базисных пунктов и составила 32,44% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 0,13% - до 43,38% от номинала (их доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 26,48% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,53%, подешевев до 41,12% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов и составила 21,72% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 9,4%, подорожав до 81,16% от номинала (его доходность снизилась на 13,3 процентного пункта - до 34,13% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю на 0,15%, составив 64,88% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.