"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1277,4 руб. за штуку на середину 2023 года, что предполагает потенциал роста 25,2%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"НОВАТЭК" сочетает впечатляющие перспективы развития с умеренной текущей оценкой, устойчивостью к санкциям и неплохой дивидендной доходностью. Аномально высокие цены на газ и СПГ, по нашим оценкам, позволят "НОВАТЭКу" продемонстрировать двузначную дивидендную доходность по итогам года. При этом представители компании заявляют, что, несмотря на санкции, важнейшие проекты развития, такие как "Арктик СПГ 2" и "Обский СПГ", остаются актуальными. На наш взгляд, сочетание данных факторов делают акции "НОВАТЭКа" привлекательными для покупок в текущей ситуации", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

По мнению эксперта, ключевыми рисками для акций "НОВАТЭКа" являются возможные проблемы с импортозамещением и снижение цен на газ. Также негативно на кейс компании могут повлиять снижение добычи ЖУВ, укрепление рубля или дополнительный рост налоговой нагрузки на сектор.

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.

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