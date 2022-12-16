"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции VK с целью 758 руб

Аналитики "Открытие Инвестиции" рекомендуют покупать акции VK с целевой ценой 758 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 72% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Конкуренция в рекламном бизнесе значительно ослабла для VK в России, поскольку Роскомнадзор заблокировал основные конкурирующие международные сервисы. По этой причине есть все шансы, что рекламные доходы компании продолжат расти в обозримой перспективе. Компания является ключевым бенефициаром долгосрочных структурных трендов, таких как переход от традиционной рекламы к цифровой, развитие киберспорта и социальных онлайн-сервисов. При этом ряд приложений VK занимают лидирующие позиции в своих сегментах, и данный фактор сегодня является сильным конкурентным преимуществом VK с точки зрения дальнейших перспектив монетизации рунета", - пишут эксперты.

Сегодня ключевым конкурентным преимуществом VK, на взгляд аналитиков, является широкий охват российской интернет-аудитории с высокой вовлечённостью и качественным таргетированием (продуктами и сервисами VK пользуются более 90% аудитории рунета). Это создаёт отличный фундамент для дальнейшего увеличения доходов от рекламы и монетизации сервисов, подчеркивается в комментарии.

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