Рубль днем стабилен к бивалютной корзине на фоне решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменений

Москва. 16 декабря. Доллар США подрастает, евро, напротив понижается на Московской бирже в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 7,5%.

Курс доллара США составил 64,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,77 руб./EUR1, подешевев на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,2 копейки - до 66,5 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3,4 копейки - до 9,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро днем в пятницу на фоне решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. Решение уже было учтено рынком. Так, аналитики единогласно прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%. Участники финансового рынка придерживались такого же мнения: все 12 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, считали, что регулятор оставит ставку неизменной.

Это вторая пауза после цикла из шести подряд снижений ставки, стартовавшего с "экстренной" февральской отметки 20%. В пользу продления паузы говорила коммуникация Центробанка - в заявлении по итогам совета 28 октября регулятор обошелся без сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики, не стал он давать сигналов и непосредственно перед декабрьским заседанием.

Напротив, ЦБ за два дня до совета опубликовал итоги краткого опроса "инФОМ", согласно которому в декабре инфляционные ожидания населения практически не изменились (12,1% по сравнению с 12,2% в ноябре).

По итогам двух предыдущих заседаний ЦБ не давал рынку направленного сигнала, используя в заявлении только формальную его часть. ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков"). В этот раз ЦБ поступил точно так же - содержательного сигнала в заявлении нет.

"Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых выглядит логичным с точки зрения перечисленных рисков и условий развития экономики. Однако можем выделить несколько комментариев в пресс-релизе, которые указывают на умеренно "ястребиный" настрой регулятора. Во-первых, тезис о преобладании проинфляционных рисков над дезинфляционными в текущий момент говорит о повышенном внимании к тем факторам роста цен, которые не были в полной мере учтены в октябрьском прогнозе, но могут стать более выраженными в конце текущего-начале следующего года - это ослабление курса рубля и больший бюджетный дефицит в 2022 г., чем предполагалось ранее. Во-вторых, появился тезис о повышении роли устойчивых компонентов в текущих темпах прироста инфляции. К устойчивым компонентам можно отнести инфляционные ожидания, значения которых сохраняют повышенные уровни. Подобный умеренно жесткий тон мы оцениваем как отсутствие намерений к снижению ставки на текущем и, вероятно, следующем заседании. Однако и о намерениях ужесточать процентную политику регулятор не высказывается в явной форме, вероятно, сохраняя за собой право на выжидательную позицию на период повышенной турбулентности внешних торговых потоков (в связи со вступлением в силу санкций ЕС и соглашения о потолке цен на нефть от ряда стран), а также оценку хода структурной трансформации экономики и динамику кредитования", - говорит директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка (MOEX: ROSB) Евгений Кошелев.

"Банк России, как мы и ожидали, принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,5%. В пресс-релизе ЦБ дал понять, что в текущий момент, пока наблюдаемая населением инфляция остается умеренной, а потребительский спрос - сдержанным, нет необходимости ужесточать денежно-кредитную политику. Инфляционные ожидания в последнее время также были стабильными, хотя и превышали средние значения последних лет. В то же время снизить ключевую ставку Банк России сейчас не мог в связи с тем, что проинфляционные риски на следующий год возросли и по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Они связаны со смягчением бюджетной политики, изменением структуры спроса и предложения на рынке труда и, наконец, с ухудшением условий внешней торговли. Сигнал ЦБ о действиях на следующих заседаниях довольно нейтрален, и наиболее вероятным нам видится сценарий дальнейшего сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Прогноз по инфляции на следующий год ЦБ также оставил неизменным (5-7%)", - отмечает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Министры энергетики государств, входящих в Евросоюз, в понедельник, как ожидается, одобрят предложение по потолку цен на газ, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Я верю, что в понедельник министры одобрят все три пункта", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Фон дер Ляйен пояснила, что речь идет об идее совместной платформы по закупкам газа, об ускорении выдачи разрешений на проекты, касающиеся возобновляемых энергоресурсов, а также о механизме коррекции газового рынка. Этот механизм как раз предусматривает потолок цен на газ.

Под потолком имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. Эту максимальную цену министрам и предстоит определить.

Евросоюз в четверг согласовал на уровне постпредов очередной, девятый по счету, пакет санкций против России, сообщило председательство Чехии в Евросоюзе.

"Постпреды ЕС достигли принципиального согласия по пакету санкций против России в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украины. Это третий пакет санкций против России, согласованный во время председательства Чехии в ЕС, он будет утвержден по письменной процедуре завтра", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере председательства.

Ранее СМИ сообщали, что пакет санкций затрагивает импорт беспилотников и деталей к ним, банковскую сферу, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России.

Указ президента РФ об ответных мерах на введение Западом ценового "потолка" на российскую нефть будет скоро подписан, согласовываются последние моменты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Досогласовываются последние моменты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда стоит ждать публикации указа. "Ожидаем, что это произойдет скоро", - добавил он.

С 5 декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

"Рубль по отношению к доллару снижается. Движется в сторону отметки 65. Ослабление рубля продолжается на фоне неопределенности, связанной с 9 пакетом санкций со стороны ЕС, а также с общей конъюнктурой на рынке энергоносителей и глобальном фондовом рынке. При этом не исключено, что сегодня экспортеры также могут воспользоваться благоприятным курсом и реализовать часть выручки в преддверии налогового периода. Это может оказать поддержку национальной валюте. Напомним, что пик выплат в этом месяце придется на 27-е число", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов в пятницу из-за тревог за глобальный топливный рынок, однако по-прежнему могут завершить неделю в плюсе.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,83% - до $79,72 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на 1,91% - до $74,66 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 1,8%, а котировки WTI опустились на 1,5% на опасениях по поводу глобального спроса на топливо на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира.

В четверг решения о повышении ключевых ставок на 50 б.п. приняли Европейский центральный банк и Банк Англии. Днем ранее Федеральная резервная система также подняла ставки на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых.

Между тем эту неделю обе марки могут завершить существенным ростом. Поддержку рынку оказал позитивный прогноз Международного энергетического агентства: МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с, а прогноз увеличения спроса на 2023 год был повышен на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов подросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,82% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.