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16 декабря 2022 года 17:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bank of America с целью $36,8
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с целью $36,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $28,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Мы полагаем, что сильные позиции на рынке финансовых услуг в США и устойчивый баланс помогут Bank of America достаточно уверенно завершить непростой 2022 год и его прибыль уже со следующего года возобновит рост", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения после существенной коррекции акции стабилизировались и формируют уровень поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $28,9 риск на портфель составит 0,4%", - указывают в "Финаме". Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих финансовых холдингов США, где занимает второе место по величине активов вслед за JPMorgan Chase, а также является лидером по объему привлеченных розничных депозитов и кредитованию малого бизнеса в Штатах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BOFA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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