ЦБ РФ, вероятно, вернется к снижению ключевой ставки в 1П23 - Райффайзенбанк

ЦБ РФ сможет вернуться к снижению ключевой ставки в первом полугодии 2023 года (к 6,5-7,0% годовых), считают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне 7,5%, оставив нейтральным и сигнал. Характеристика фактического темпа роста цен сменилась с "низкой" на "умеренную". На фоне этого регулятор отметил смещение перевеса в сторону проинфляционных рисков не только в среднесрочной перспективе, но и на коротком горизонте. Помимо этого пресс-релиз не претерпел существенных изменений. Несмотря на схожий с кризисом 2015 года уровень инфляции, проинфляционные риски сейчас, на наш взгляд, выглядят более ярко-выраженными, - пишут эксперты в обзоре. - Дезинфляционными факторами будут выступать охлажденный потребительский спрос и изменившиеся в консервативную сторону потребительские привычки. Мы полагаем, что с их учетом месячные темпы в 2023 году в среднем удержатся вблизи 0,5-0,6% м./м. (что предполагает годовую инфляцию на уровне 6,8% г./г.). При этом с учетом ожидаемой в 2024 году стабилизации инфляции на целевом уровне 4% г./г. монетарная политика с текущим уровнем ставок может сместиться в сторону сдерживающей, и при прочих равных ЦБ может вернуться к снижению ключевой ставки в 1П23 (в сторону 6,5-7,0%)".

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